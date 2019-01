Le véhicule côte à côte Can-Am Maverick X3 de BRP remporte à nouveau le rallye Dakar





LIMA, Pérou, 17 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le véhicule côte à côte Maverick X3 (SxS) de BRP (TSX: DOO, NASDAQ: DOOO) remporte la 41e édition du rallye Dakar en Amérique du Sud pour la deuxième année consécutive.



Un choix populaire pour de nombreuses équipes de course, le véhicule Maverick X3 était dominant sur le circuit; près de 80% des véhicules de la catégorie SxS étaient des Maverick X3, prouvant ainsi le leadership de Can-Am dans cette catégorie. Can-Am comptait plus de 20 équipes inscrites au Dakar 2019, qui a duré 11 jours et comportait un parcours de 5 000 kilomètres (environ 3 100 milles) qui a commencé et s'est terminé à Lima, au Pérou.

« Nous félicitons les gagnants. Cette victoire incroyable et le fait que de nombreuses équipes de course ont décidé de choisir un Maverick X3 pour conquérir le rallye le plus dur et le plus important du monde démontre que l'attention constante de BRP et de Can-Am sur l'innovation permet de produire les meilleurs produits de sa catégorie, » a déclaré Olivier Camus, Directeur Marketing Global, Véhicules Hors-Route Can-Am « Pour nous, la course est un terrain d'essai passionnant pour créer la meilleure expérience possible pour nos consommateurs. »

Depuis son introduction en août 2016, le véhicule Can-Am Maverick X3 a remporté de nombreuses victoires sur le circuit de coure, remportant quatre championnats majeurs en Amérique du Nord ainsi que plusieurs courses ailleurs dans le monde, comme le Dakar en 2018.

« Que le véhicule Can-Am Maverick X3 gagne deux fois de suite la course de côte à côte à Dakar, la course la plus difficile au monde, est remarquable, » a conclu Olivier Camus. « C'est une démonstration claire que nous disposons d'une plate-forme de pointe qui permettra aux consommateurs comme aux coureurs de conquérir les terrains les plus difficiles. Félicitations à tous les coureurs et merci d'avoir choisi le Can-Am Maverick X3. »

Pour plus d'informations sur les produits hors-route Can-Am et sur le programme de courses Can-Am, veuillez visiter canamoffroad.com .

