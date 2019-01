Le plan directeur du parc urbain national de la Rouge est déposé au Parlement





Le premier plan directeur du parc priorise la conservation et amène la population canadienne à se rapprocher de la nature, de la culture et de l'agriculture dans le Grand Toronto

TORONTO, le 17 janv. 2019 /CNW/ - Le parc urbain national de la Rouge protège la nature, la culture et l'agriculture de manière intégrée et s'étend du lac Ontario jusqu'à la moraine d'Oak Ridges et traverse les villes de Toronto, de Markham et de Pickering ainsi que le canton d'Uxbridge.

Le tout premier plan directeur du parc urbain national de la Rouge a récemment été déposé au Parlement par la ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, Catherine McKenna. Ce plan orientera la gestion du tout premier parc national urbain du Canada, qui après avoir franchi le stade de l'établissement, atteint sa pleine mise en activité.

Les aires protégées du Canada aident la population canadienne à découvrir la nature et à en apprendre davantage sur l'environnement.

Voici les points saillants du plan directeur :

Consécration de l'intégrité écologique comme première priorité du parc en mettant l'accent sur les espèces en péril et les programmes de restauration écologique.

Engagement envers la réconciliation et collaboration avec le Cercle consultatif des Premières Nations du parc urbain national de la Rouge sur tous les aspects de la gestion et de l'exploitation du parc, y compris la restauration écologique, la préservation du patrimoine culturel et l'élaboration de programmes pour les visiteurs.



Garantie à long terme pour les agriculteurs du parc et protection de certaines des dernières fermes du Grand Toronto dont beaucoup comportent des sols de classe 1, soit les plus riches, les plus rares et les plus fertiles au Canada .



. Aménagement de dizaines de kilomètres de nouveaux sentiers de randonnée pédestre pour créer un réseau de sentiers interreliés entre le lac Ontario et la moraine d' Oak Ridges .



et la moraine d' . Accent sur les programmes d'apprentissage pratique, qui permettent aux résidents du Grand Toronto et aux nouveaux arrivants d'apprendre à camper, à pagayer, à faire de la randonnée pédestre pour la première fois et à cultiver des aliments.

Aménagement de nouvelles installations d'apprentissage et d'orientation ainsi que d'aires d'accueil dans les secteurs du parc de Toronto , Markham , Pickering , Whitchurch-Stouffville et Uxbridge .

, , , Whitchurch-Stouffville et . Élargissement du service de navette du parc pour donner aux résidents du Grand Toronto un meilleur accès au parc.

Au cours des dix dernières années, Parcs Canada a consulté plus de 20 000 Canadiens et Canadiennes et travaillé en étroite collaboration avec les peuples autochtones, tous les ordres de gouvernement, les groupes communautaires, les écologistes, les agriculteurs et les bénévoles et plusieurs autres groupes à l'établissement du parc urbain national de la Rouge et à la préparation de son premier plan directeur.

En 2017, le gouvernement du Canada a adopté des modifications à la Loi sur le parc urbain national de la Rouge en vue de prioriser l'intégrité écologique dans la gestion du parc tout en accordant des garanties à long terme aux agriculteurs. Les modifications assurent la mise en place des mesures de protection écologique les plus rigoureuses et elles confirment le rôle des agriculteurs du parc, afin qu'ils continuent leurs importantes activités agricoles.

Le dépôt de ce plan au Parlement marque une autre étape importante de la création du premier parc urbain national du Canada. Grâce à ce plan directeur, Parcs Canada respecte sa promesse de protéger l'environnement, tout en donnant l'occasion à la population canadienne de découvrir de façon nouvelle et novatrice la nature et l'histoire.

Il est possible de consulter le plan directeur du parc urbain national de la Rouge sur le site Web de Parcs Canada à l'adresse suivante : https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/on/rouge/info/gestion-management/gestion-management-2019.

Citation



« Les parcs nationaux, les lieux historiques nationaux et les aires marines nationales de conservation du Canada, et maintenant le parc urbain national de la Rouge, appartiennent à toute la population canadienne et racontent qui nous sommes, y compris l'histoire, les cultures et les contributions des peuples autochtones. Le gouvernement a honoré son engagement à améliorer le parc urbain national de la Rouge et à s'assurer que l'intégrité écologique est la première priorité en matière de gestion du parc. La vision pour le parc urbain national de la Rouge réunit de multiples ordres de gouvernement, des peuples autochtones, des agriculteurs, des écologistes et de nombreuses autres personnes et organisations dévouées.»

Catherine McKenna

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

Les faits en bref

Une fois terminé, le parc urbain national de la Rouge s'étendra sur une superficie de 79 km 2 , ce qui en fera l'une des aires protégées en milieu urbain les plus vastes du monde, soit 19 fois plus grande que le parc Stanley, à Vancouver , et 23 fois plus grande que Central Park, à New York .

, ce qui en fera l'une des aires protégées en milieu urbain les plus vastes du monde, soit 19 fois plus grande que le parc Stanley, à , et 23 fois plus grande que Central Park, à . Le parc urbain national de la Rouge possède un patrimoine naturel, culturel et agricole riche et diversifié, dont plus de 1 700 espèces de plantes et d'animaux, de vastes étendues de certaines des terres agricoles les plus rares et les plus fertiles au pays, et des vestiges de l'histoire humaine remontant à plus de 10 000 ans, dont certains des plus anciens sites autochtones du Canada .

. Depuis 2015, l'Agence Parcs Canada a terminé 41 projets de restauration du parc urbain national de la Rouge menés en collaboration avec des peuples autochtones, des agriculteurs, des bénévoles, des groupes de conservation et des organismes communautaires. Près de 124 acres de terres humides et d'habitat riverain ainsi que plus de 50 acres d'habitat forestier ont été restaurés, et plus de 70 000 arbres, arbrisseaux et plantes aquatiques indigènes ont été plantés dans le parc.

Document connexe

Document d'information : Les 10 principaux points saillants du plan directeur du parc urbain national de la Rouge

Liens connexes

SOURCE Parcs Canada

Communiqué envoyé le 17 janvier 2019 à 12:01 et diffusé par :