JOHNSON CITY, Tennessee, le 16 janvier 2019 /CNW/ - Allied Dispatch Solutions LLC annonce la deuxième acquisition de l'entreprise en dix mois avec l'ajout de la technologie et de l'équipe de direction de l'Ontario Rapitow Corp. Rapitow se joint officiellement à Allied Dispatch Solutions et l'Association d'Automobile Dominion. Rapitow aide à former l'une des sociétés les plus puissantes en Amérique du Nord dans les domains des services routiers, de la logistique et des centres d'appels.

Rapitow est reconnu comme l'un des principaux innovateurs technologiques du secteur en raison de son expérience en bord de route. Rapitow a été fondée en 2014 avec la vision de créer une experience transparente qui s'intègre aux produits existants OEM, d'assurance, produits sans fil, de garantie et de service routiers. Rapitow a construit des interfaces utilisateur et fournisseur éprouvées permettant de planifier, de sériser et de surveiller tout type dévénement relié aux services routiers. Rapitow est entièrement fonctionnel sous la forme d'un formulaire d'application téléchargeable et d'un environnement texte pour hyperliens mobiles. Waheed Subhani, CEO de Rapitow et SVP d'initiatives stratégiques pour l'Association D'automobile Dominion cite "Rejoindre le succès d'Allied, c'est excitant! Mon équipe de direction et moi-même sommes déterminés à créer une compagnie de services routiers supérieure."

L'ajout de Rapitow complète la plate-forme technologique "TrxNow". TrxNow est disponible aux États-Unis et au Canada. La technologie offre au client et au fournisseur une visibilité complète de l'emplacement et des mouvements liés à l'événement. En addition d'une visibilité et une connectivité accrues, chaque événement est sauvegardé par une surveillance en direct dans un environnement contrôlé offrant une assistance supplémentaires et des rapports en temps réél aux clients. Wayne Abadie, COO ajoute "Nous sommes confidant que l'ajout de la technologie développée par Rapitow nous permet de faire un bond en avant dans l'état actuel de l'assistance routière en Amérique du Nord et d'accroître encore notre capacité à répondre à divers besoins de services liés à la logistique."

Allied Dispatch Solutions et l'Association d'Automobile Dominion sont prêtes à poursuivre leur croissance et sont disponibles pour répondre à vos besoins d'assistance routière, de suivi logistique et de solution de centre d'appels. Pour plus d'informations sur la famille d'entreprises Allied Dispatch Solutions ou sur le sujet de ce communiqué de presse, contactez le Président et CEO Anthony M. Royer à anthony.royer@allieddispatch.com , (847) 208-2872 ou la gérante sénior de marque internationale Ashley Taylor à ashley.taylor@allieddispatch.com , (423) 900-8333.

Allied Dispatch Solutions LLC est l'une des compagnie d'assistance routière, de logistique et de centres d'appels supérieur en Amérique du Nord. Conduissant le succès des clients avec les meilleures technologies, la famille Allied se compose de l'Association d'Automobile Dominion, célébrant ses 70 ans, et Rapitow, un véritable innovateur technologique. Nous opérons 24x7x365 et offrons des solutions personnalisées partout en Amérique du Nord.

