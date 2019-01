Avis aux médias - Bell Cause pour la cause et la Ville de Winnipeg annonceront un nouveau soutien pour les services en santé mentale

Bell Cause pour la cause invite les membres des médias à assister à une annonce importante ayant trait à l'expansion des services en santé mentale à Winnipeg. Quand : Mercredi 16 janvier à 13 h 30 (heure du Centre) Où : Siège social de...

Bell Cause pour la cause et le gouvernement du Manitoba ont annoncé aujourd'hui un don conjoint de 1 million $ sur cinq ans à L'Institut des Familles Solides en vue de l'expansion de ses services en santé mentale auprès des enfants, des jeunes et des...