Invitation aux médias - Annonce concernant le soutien des gouvernements du Canada et du Québec à cinq entreprises de Victoriaville et sa région





VICTORIAVILLE, QC, le 14 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Le député de Saint-Maurice-Champlain et ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable François-Philippe Champagne, et le député d'Arthabaska, Éric Lefebvre, annonceront un appui financier à Victoriaville & Co. inc., Groupe A.B.L. inc., Métallomax inc., Vic Mobilier de Magasins inc. et G.G. Télécom, cinq entreprises de Victoriaville et sa région.

Cette annonce se fera au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), l'honorable Navdeep Bains, et du ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, Pierre Fitzgibbon.

Date de la conférence de presse :

Mardi 15 janvier 2019

Heure :

14 h 15

Lieu :

Victoriaville & Co.

333, rue de la Jacques-Cartier

Victoriaville (Québec)

G6T 1Y1

