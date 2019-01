Tourisme Montréal présente Reviens-moi, une ballade amoureuse pleine d'autodérision pour séduire les touristes québécois





MONTRÉAL, le 7 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Tourisme Montréal récidive une nouvelle fois en lançant une invitation à venir redécouvrir Montréal avec la pièce musicale Reviens-moi, une ballade au ton romantique qui verse dans les clichés de la chanson d'amour, accompagnée d'un vidéo-clip qui présente les attraits de la métropole. Cette nouvelle offensive de communication continue de faire rimer amour et humour pour inviter les Québécois de 20 à 35 ans.

On y retrouve les ingrédients de la ballade amoureuse, incarnée par le jeune chanteur Mathieu Samson dont la personnalité authentique à l'univers insolite donne une autre couleur à la destination. Du haut de la Grande roue de Montréal, en passant par Igloofest, Montréal a tout pour satisfaire les goûts des Québécois cet hiver!

Avec cette chanson pleine d'autodérision, la ville poursuit le jeu de la séduction initié l'an dernier avec la campagne J'ai changé, primée meilleure campagne touristique au Québec et au Canada en 2018, dans laquelle Montréal et les autres villes du Québec entretiennent une relation interpersonnelle par téléphone.

« Après avoir affirmé au reste du Québec que Montréal avait changé, cette année, nous passons aux choses sérieuses avec cette invitation unique : pour un séjour urbain, pensez à Montréal, une ville vibrante de culture, de gastronomie, d'événements grands publics qui se réinventent », a déclaré Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal.

La campagne Reviens-moi, signée lg2 et Touché! se décline en affichage, dans les journaux, à la télévision, à la radio et sur le Web du 5 janvier au 10 février 2019.

Pour plus de détails, visitez le site reviens-moi.ca .

À propos de Tourisme Montréal

Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui a pour mission de positionner la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme. Fédérant plus de 900 entreprises oeuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. En 2019, Tourisme Montréal célèbre le 100e anniversaire de sa fondation. Pour plus d'information, visitez le site www.mtl.org.

Le vidéoclip est disponible sur le lien suivant.

