Chubb European Group conclut sa nouvelle domiciliation en France en vue de Brexit





Cela apporte aux clients de Chubb un service continu et ininterrompu, quel que soit le résultat des négociations du Brexit

LONDRES, 2 janvier 2019 /PRNewswire/ -- Chubb European Group a annoncé aujourd'hui qu'il a transféré ses activités de Londres vers la France à compter du 1er janvier, conformément aux préparatifs du Brexit annoncés précédemment. Ce déménagement, qui a été approuvé par les organismes de réglementation en juillet 2018, offre aux clients de Chubb un service continu et ininterrompu, quel que soit le résultat des négociations du Brexit conclues entre le Royaume-Uni et l'Union européenne.

David Furby, président régional de Chubb European Group, a déclaré : « Chubb s'est attaché à apporter la clarté, la continuité des services et la certitude à ses clients, courtiers et autres partenaires, quel que soit le résultat final de Brexit. Nous sommes heureux de voir que la nouvelle domiciliation des activités de Chubb European Group en France a été effectuée comme prévu ».

Chubb European Group SE et ACE Europe Life SE exercent désormais leurs activités sous la supervision du régulateur français ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution), situé 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 et elles opèrent au Royaume-Uni - jusqu'à nouvel ordre - en tant que succursale possédant un passeport de l'Espace économique européen. Les deux entités sont soumises à la réglementation de la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni (instance de régulation du secteur financier britannique).

La nouvelle domiciliation de Chubb European Group SE et ACE Europe Life SE est située dans La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, France.

Le numéro d'immatriculation de la société Chubb European Group SE est désormais le 450 327 374 RCS Nanterre.

Le numéro d'immatriculation de la société ACE Europe Life SE est désormais le 497 825 539 RCS Nanterre.

Pour en savoir plus sur les plans de Chubb en vue du Brexit, rendez-vous sur www.chubb.com/brexit

À propos de Chubb

Chubb est la compagnie d'assurance IARD cotée en bourse la plus importante au monde. Présente dans 54 pays et régions du globe, Chubb offre des assurances IARD aux particuliers et aux entreprises, des assurances accidents et des assurances maladie complémentaires aux particuliers, de la réassurance et des assurances vie à un éventail de clients très diversifié. En qualité de compagnie de souscription, nous évaluons, couvrons et gérons les risques avec perspicacité et discipline. Nous indemnisons les sinistres de manière juste et rapide. La compagnie se caractérise aussi par l'étendue de son offre de produits et de ses prestations de services, l'ampleur de son réseau de distribution, son exceptionnelle solidité financière et l'excellence de ses activités dans le monde entier. La société mère Chubb Limited est cotée à la bourse de New York (NYSE : CB) et est intégrée à l'indice S&P 500. Chubb dispose de bureaux de direction à Zurich, New York, Londres et dans d'autres villes et emploie quelque 31 000 personnes à l'échelle planétaire. Vous en saurez plus en cliquant sur : chubb.com/uk

