Des robots de service intelligents confèrent une nouvelle orientation passionnante à LG

TORONTO, le 27 déc. 2018 /CNW/ - LG Electronics (LG) lancera, à l'occasion du CES 2019, une version perfectionnée de son robot portable CLOi SuitBot ainsi qu'une gamme de robots de service améliorés qui seront bientôt commercialisés. Le robot portable LG CLOi SuitBot soutient le bas du corps afin de réduire le stress lors de mouvements de levage et de flexion, tandis que les robots de service CLOi améliorés (PorterBot, ServeBot et CartBot) démontreront leurs capacités plus avancées, rendues possibles par l'évolution continue du savoir-faire de LG en IA et en robotique.

Dévoilé initialement l'automne dernier à Berlin, le nouveau robot LG CLOi SuitBot soutient la taille et accroît la puissance musculaire de l'utilisateur afin de réduire le risque de blessures et la fatigue lors de tâches physiquement exigeantes, par exemple au moment de soulever et d'abaisser des charges lourdes. SuitBot augmente la flexibilité de l'utilisateur en permettant une extension de 50 degrés et une flexion de 90 degrés de la taille. Il s'active lorsque le porteur se penche à un angle de 65 degrés et se désactive lorsqu'il est en position debout. Le robot portable peut être utilisé pendant quatre heures consécutives avec une seule charge et se recharge en seulement une heure.

Présentés au public pour la première fois au CES 2018, les robots PorterBot, ServeBot et CartBot sont conçus pour des environnements comme les aéroports, les hôtels, les supermarchés et les centres commerciaux et visent à aider les clients, à transporter les bagages, à livrer des repas et à transporter des sacs d'emplettes. Les nouveaux robots de service LG CLOi sont désormais dotés d'un système de navigation autonome plus avancé ainsi que d'une meilleure connectivité afin de leur permettre de communiquer avec des mécanismes comme les ascenseurs et les portes automatiques. Grâce à la technologie d'IA, les robots LG CLOi analysent les habitudes d'utilisation des clients pour apprendre et améliorer constamment leurs capacités. Munis d'écrans tactiles et dotés de la reconnaissance vocale pour faciliter l'interaction naturelle avec les clients, les robots LG CLOi peuvent gérer des tâches plus complexes, comme répondre à des questions et traiter les paiements. Ces robots intelligents sont conçus pour fonctionner de façon indépendante : ils peuvent se rendre jusqu'à une borne de recharge lorsque leur pile est faible et retourner au travail lorsque cette dernière est complètement chargée. Ils peuvent également effectuer des autodiagnostics quotidiens et des rapports automatiques.

« Les progrès réalisés pour l'ensemble de notre gamme de robots témoignent de notre engagement à offrir une solution robotique pour le monde réel dans un très proche avenir », a déclaré Roh Jin-seo, vice-président directeur et chef des activités robotiques de LG. « Grâce à leur capacité d'analyser et de comprendre leur milieu environnant, les robots de service LG CLOi constituent l'aboutissement d'un important investissement dans l'automatisation et l'intelligence artificielle. »

