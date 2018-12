Avis - Santé Canada met les consommateurs en garde que Pace, vendu comme solution de rechange à l'alcool, n'est pas homologué et pourrait présenter des risques graves pour la santé





Problème

Santé Canada met les consommateurs en garde que Pace, boisson de petit format (cul-sec) vendue comme solution de rechange à l'alcool, contient un ingrédient actif (5-méthoxy-2-aminoindane [MEAI]) dont la structure est semblable à celle des amphétamines et qui pourrait présenter des risques graves pour la santé. Pace est vendu en ligne (en anglais seulement) par l'entreprise Diet Alcohol Corporation of the Americas (en anglais seulement).

L'entreprise vend Pace comme boisson, mais ce produit serait considéré comme un médicament au Canada et devrait être homologué avant que sa vente à la population canadienne ne soit permise. Santé Canada n'a pas évalué l'innocuité, l'efficacité, ni la qualité de ce produit, et sa vente n'est pas autorisée par le Ministère.

Personnes touchées

Consommateurs ayant acheté ou consommé le produit Pace

Produit visé

Pace

Conseils au consommateur

N'achetez pas ce produit. Si vous en avez déjà, arrêtez de l'utiliser. Consultez un professionnel de la santé si vous avez consommé ce produit et que vous avez des préoccupations relatives à votre santé.

Lisez l'étiquette des produits de santé que vous achetez afin de confirmer que Santé Canada en a évalué l'innocuité, l'efficacité et la qualité. L'étiquette de tout produit de santé dont la vente est autorisée par Santé Canada arbore un code d'identification numérique de huit chiffres, soit un numéro d'identification du médicament (DIN), un numéro de remède homéopathique (DIN-HM) ou un numéro de produit naturel (NPN).

, envoyez une plainte à Santé au moyen du formulaire de plainte en ligne. Signalez à Santé Canada tout effet secondaire ou toute plainte concernant un produit de santé.

Ce que fait Santé Canada

Santé Canada travaille avec l'Agence des services frontaliers du Canada pour contribuer à empêcher l'importation de ce produit. Si des détaillants ou des distributeurs canadiens de ce produit sont découverts, Santé Canada prendra les mesures qui s'imposent et informera la population canadienne.

Contexte

Le MEAI (5-méthoxy-2-aminoindane) est une substance désignée en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . Sa structure est semblable à celle des amphétamines. Son utilisation comme médicament n'est pas homologuée au Canada, et Santé Canada n'en a pas évalué l'innocuité, l'efficacité, ni la qualité. Très peu de choses sont connues au sujet des effets de cette substance, en particulier si elle est utilisée à long terme, à forte dose ou de concert avec d'autres substances qui affaiblissent les facultés. Aucune étude clinique n'a été réalisée pour étudier les effets de cette substance sur les humains, mais parmi ceux signalés par des personnes qui ont consommé la substance, mentionnons incoordination, ivresse, sueurs, nausées et possibles effets sur le coeur. Aucune dose sécuritaire n'a été établie.

