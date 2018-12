Les missions commerciales en région du RJCCQ reprennent en force dès janvier 2019 !





MONTRÉAL, le 20 déc. 2018 /CNW Telbec/ - C'est avec fierté que le RJCCQ - Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ) dévoile les destinations de ses missions commerciales à l'attention d'entrepreneurs issus de la diversité pour l'hiver 2019 : Shawinigan, Granby, Argenteuil et Saint-Jean-sur-Richelieu.

La sélection de ces destinations est le fruit d'un appel d'offres rigoureux auprès des jeunes chambres de commerce à travers le Québec. La Jeune Chambre de la Mauricie, Génération Avenir de Granby, l'Aile jeunesse de la Chambre de commerce et d'industrie d'Argenteuil et l'Aile jeunesse de la Chambre de commerce et d'industrie du Haut-Richelieu se sont démarquées par la qualité de vie qu'offrent leurs régions, leur positionnement stratégique et leurs divers attraits incluant leur grand potentiel entrepreneurial.

« Les régions du Québec offrent un éventail très vaste de possibilités d'emploi et de développement des affaires. Entreprendre en région permet aux personnes issues de l'immigration et de la diversité de bénéficier d'un accompagnement soutenu pour obtenir des informations sur les richesses et le potentiel des régions. C'est également une opportunité de rencontrer les acteurs économiques locaux qui peuvent les soutenir dans leur projet d'affaires. Le projet du RJCCQ peut donc contribuer à l'intégration réussie des personnes immigrantes et permettre aux régions de bénéficier de leurs talents. », a déclaré Simon Jolin-Barrette, ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion

« Je suis fier de voir le Mouvement Desjardins s'associer pour une deuxième année consécutive au programme Entreprendre en Région, de souligner Guy Cormier, président et chef de la direction. Nous avons toujours à coeur de faciliter l'intégration des nouveaux arrivants partout au Québec, d'autant plus qu'ils contribuent ainsi à la création d'emplois et au dynamisme économique de nos régions. Grâce aux contacts souvent maintenus avec leur pays d'origine, les entrepreneurs issus de l'immigration encouragent aussi une plus grande ouverture de l'économie québécoise sur les marchés internationaux ».

Mme Danièle Henkel , ambassadrice du projet Entreprendre en Région qui eut le plaisir d'annoncer en grand, sur ses réseaux sociaux, le nom des destinations qui seront visitées cet hiver par nos délégations de jeunes entrepreneurs issus de la diversité, nous a confié quant à elle : « Il me fait grand plaisir de poursuive mon rôle d'ambassadrice aux côtés du Regroupement des jeunes chambres de commerces du Québec pour l'année 2019 dans le cadre du projet structurant que représente Entreprendre en région. Compte tenu des efforts déployés à l'unisson par toutes les parties prenantes de ce projet, les 4 prochaines missions ne peuvent que connaitre un franc succès. Je suis enthousiaste à l'idée d'aller à la rencontre de ces jeunes gens d'affaires en missions exploratoires de nouveaux marchés qui ont définitivement un rôle à jouer pour assurer la prospérité socio-économique du Québec ».

« Nos membres sont définitivement les mieux placés pour identifier les acteurs clé du développement économique local et assurer un bon alignement entre leurs besoins et les entrepreneurs potentiels issus de la diversité. La relève d'affaires dans leur région est entre leurs mains et nous sommes fiers de les épauler dans leurs démarches », s'est exclamé Maximilien Roy, président-directeur général du RJCCQ.

Ces missions exploratoires ont pour objectif d'accompagner les entrepreneurs issus de la diversité dans différentes régions du Québec, afin qu'ils s'y installent et participent pleinement au potentiel économique sur l'ensemble du territoire du Québec.

Une dizaine d'entrepreneurs seront accompagnés par des représentants de partenaires régionaux et provinciaux et bénéficieront de leur présence pour découvrir les opportunités de développement local, échanger avec des entrepreneurs bien établis dans la région pour s'inspirer de leur réussite et en apprendre sur leurs expériences et ainsi accélérer le déploiement de leurs entreprises sur le territoire.

À propos du Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec :

Depuis 26 ans, le Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ) soutient un réseau de 40 jeunes chambres de commerce et ailes jeunesse à travers le Québec, représentant plus de 10 000 jeunes professionnels, cadres, travailleurs autonomes et entrepreneurs, âgés de 18 à 40 ans et compte parmi ses rangs douze organisations issues des communautés culturelles. Pour plus d'informations, visitez rjccq.com ou la page Facebook .

À propos d'Entreprendre en Région (IER) :

Le projet ER vise à inciter des entrepreneurs et investisseurs à s'installer en région. L'immigration économique constitue véritablement un vecteur de croissance grâce notamment à la création d'emplois et au développement de main-d'oeuvre qualifiée qui en découle.

Le RJCCQ encourage fortement les entrepreneurs issus de la diversité âgés entre 18 et 40 ans qui souhaitent entreprendre ou encore reprendre une entreprise existante en région à s'inscrire aux prochaines missions commerciales qui se tiendront à Shawinigan le 31 janvier 2019, à Granby le 7 février 2019, à Argenteuil le 19 mars, et enfin, à Saint-Jean-sur-Richelieu le 27 mars 2019.

Entreprendre en Région est une initiative réalisée avec l'appui financier du ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion et du Mouvement Desjardins

Pour en savoir plus sur les missions Entreprendre en Région ier.rjccq.com

