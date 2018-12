/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le secrétaire parlementaire Lametti fera une annonce en lien avec les technologies propres/





THETFORD MINES, QC, le 19 déc. 2018 /CNW/ - Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, le député David Lametti, visitera KSM inc. demain, au nom de son ministre, l'honorable Navdeep Bains, pour annoncer l'octroi de fonds à un projet de technologie propre qui soutiendra les emplois et qui sera bénéfique pour l'environnement au Canada.

On demande aux représentants des médias d'arriver 15 minutes à l'avance pour s'enregistrer. Après l'annonce, il y aura une visite des installations.

Date : Le jeudi 20 décembre 2018





Heure : Annonce 15 h

Visite 15 h 30





Lieu : Dundee Sustainable Technologies

3700, rue du Lac-Noir

Thetford Mines (Québec)

