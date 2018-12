Ouverture d'un nouvel ensemble locatif pour personnes ayant des besoins complexes à Regina





REGINA, le 19 déc. 2018 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan, ainsi que la Ville de Regina et l'organisme Souls Harbour Rescue Mission (SHRM), ont inauguré le Gerri Carroll Hope Centre, un nouvel ensemble de 17 logements locatifs abordables pour personnes ayant des besoins complexes et n'arrivant pas à trouver ou à conserver un logement en l'absence de mesures de soutien.

L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), ainsi que l'honorable Paul Merriman, ministre des Services sociaux et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation (SHC) et M. Michael Fougere, maire de la Ville de Regina, et M. Joseph Miller, directeur général de Souls Harbour Rescue Mission, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Citations

« Le Gerri Carroll Hope Centre aura un impact majeur sur les citoyens les plus vulnérables de Regina. Guidés par les intervenants dévoués de Souls Harbour Rescue Mission, les occupants pourront recevoir les soins et les mesures d'aide dont ils ont besoin pour se sortir du cycle de l'itinérance. Par ailleurs, cet ensemble a été construit au moyen de technologies vertes visant une réduction de l'empreinte carbone, et notre gouvernement est fier de s'associer à des projets d'innovation porteurs comme celui-ci. » - L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

« Le Gerri Carroll Hope Centre aidera Souls Harbour Rescue Mission à élargir la gamme de services et de mesures de soutien qu'elle offre aux personnes qui en ont le plus besoin à Regina. Notre gouvernement est heureux de travailler avec Souls Harbour Rescue Mission, le gouvernement du Canada et la Ville de Regina pour réaliser ce projet, et surtout aider 17 personnes dans leur parcours vers la réussite. » - L'honorable Paul Merriman, ministre des Services sociaux et ministre responsable de la SHC

« Le logement abordable demeure une priorité pour la Ville de Regina et notre population. Les personnes qui auront la chance d'habiter ici font partie des plus vulnérables, et notre Conseil sera éternellement reconnaissant envers Souls Harbour, qui veille à ce que nos personnes vulnérables reçoivent l'aide dont elles ont besoin pour se trouver un logement et le conserver. » - Michael Fougere, maire de Regina

« De la remise en état d'un terrain contaminé à la construction d'un établissement passif au moyen de diverses initiatives écologiques, voici le Samaritan Project! Ce projet visait la préservation optimale des ressources. Ainsi, nous pouvons aujourd'hui offrir plus facilement des repas, des vêtements, des services d'hébergement d'urgence, des services de garde et des logements permanents aux personnes dans le besoin. Au nouveau Gerri Carroll Hope Centre, les personnes que nous aidons vivent une vie des plus dynamiques. » - Joseph Miller, directeur général, Souls Harbour Rescue Mission

Faits en bref

Le gouvernement du Canada , par l'entremise de la SCHL, et le gouvernement de la Saskatchewan , par l'intermédiaire de la SHC, ont investi conjointement 1,4 million de dollars dans le Samaritan Project dans le cadre de l'Entente Canada-Saskatchewan concernant l'Investissement dans le logement abordable.

, par l'entremise de la SCHL, et le gouvernement de la , par l'intermédiaire de la SHC, ont investi conjointement 1,4 million de dollars dans le Samaritan Project dans le cadre de l'Entente Canada-Saskatchewan concernant l'Investissement dans le logement abordable. La Ville de Regina fournit également une contribution de 340 000 $ pour cet ensemble.

fournit également une contribution de 340 000 $ pour cet ensemble. Situé au 1632, rue Angus, dans le secteur centre-nord de Regina, cet ensemble comprend non seulement 13 studios et 4 logements d'une chambre, mais aussi une garderie, un refuge d'urgence, un comptoir vestimentaire, une cuisine et une salle à manger.

La gestion du Gerri Carroll Hope Centre sera assurée par Souls Harbour Rescue Mission. L'immeuble sera adjacent à Harbour House, un autre établissement également géré par SHRM.

L'ensemble accueillera des personnes aux prises avec une incapacité physique ou une déficience cognitive, une maladie mentale, une dépendance ou un trouble comportemental qui ne peuvent se procurer un logement sûr sans soutien.

Plusieurs services de soutien seront offerts sur place : aide aux repas et sécurité alimentaire, vêtements, conseils pour le traitement de la toxicomanie, service d'aide au paiement du loyer et références à d'autres partenaires de soutien dans la collectivité. De plus, il y aura un service de soutien d'urgence 24 heures, et un intervenant sera disponible sur place en tout temps.

Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en oeuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 40 milliards de dollars sur dix ans qui créera 100 000 logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements tout en réduisant de moitié l'itinérance chronique.

s'affaire à mettre en oeuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 40 milliards de dollars sur dix ans qui créera 100 000 logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements tout en réduisant de moitié l'itinérance chronique. La SNL repose sur de solides partenariats entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et sur l'engagement continu de ceux-ci auprès d'autres intervenants - municipalités, gouvernements et organismes autochtones, secteurs social et privé - afin d'améliorer concrètement les conditions de vie des Canadiens.

Cet investissement appuie l'objectif de la stratégie de la Saskatchewan en matière de logement et de réduction de la pauvreté, qui consiste à veiller à ce que les résidents de la province aient accès à des logements abordables, sûrs et stables. Il s'inscrit également dans le plan d'action en matière de santé mentale et la stratégie concernant les personnes handicapées de la province.

en matière de logement et de réduction de la pauvreté, qui consiste à veiller à ce que les résidents de la province aient accès à des logements abordables, sûrs et stables. Il s'inscrit également dans le plan d'action en matière de santé mentale et la stratégie concernant les personnes handicapées de la province. Fondée en 1990, SHRM est un organisme sans but lucratif oeuvrant au soutien et au secours d'urgence des personnes dans le besoin à Regina. Elle leur offre notamment un refuge en cas d'urgence, des logements locatifs abordables, un service de garde subventionné, des repas, des vêtements et des services en dépendance, de location et de soutien.

