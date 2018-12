Des fonds fédéraux pour les infrastructures vertes appuient des collectivités saines en Colombie-Britannique





CUMBERLAND, BC, le 19 déc. 2018 /CNW/ - Les investissements dans les infrastructures vertes aident les collectivités à réduire leur empreinte carbone, à protéger la santé publique et à préserver l'environnement.

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et Vicki?May Hamm, présidente de la Fédération canadienne des municipalités (FCM), ont le plaisir d'annoncer un financement de plus de 5,7 millions de dollars au titre du Fonds municipal vert pour un nouvel étang d'épuration dans le village de Cumberland.

La première phase du projet comprend l'ajout de mécanismes permettant de réduire l'écoulement de dérivation par temps pluvieux, et de retirer davantage de solides en suspension et de phosphore des eaux usées déversées dans l'environnement. La deuxième phase visera l'ajout d'un deuxième système de flottation à l'air dissous pour accroître la capacité de traitement, ainsi que l'ajout d'un système novateur de traitement au biocharbon dans un lit planté de roseaux, pour éliminer les contaminants comme les produits pharmaceutiques.

Cet investissement permettra à Cumberland de respecter les normes visant les étangs d'épuration, en plus d'accroître la capacité de répondre aux besoins d'une population croissante. Le nouveau système plus efficace permettra au village d'optimiser l'utilisation des ressources municipales et réduira l'impact sur l'environnement.

Citations

« Le gouvernement du Canada a le plaisir de travailler avec la Fédération canadienne des municipalités pour financer des projets liés aux infrastructures vertes partout au Canada, afin de contribuer à l'édification de collectivités durables, dès maintenant et pour les générations à venir. Ce nouveau système de traitement des eaux usées à haut rendement à Cumberland permettra de mieux protéger les cours d'eau et les écosystèmes locaux, tout en appuyant l'amélioration de la qualité de vie des résidents pour les années à venir. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Un avenir propre se prépare à l'échelle régionale et passe par des investissements provinciaux et fédéraux dans des initiatives novatrices qui stimulent l'économie, permettent de réduire la pollution et créent de bons emplois pour les Canadiens dans la classe moyenne. Nous sommes fiers de soutenir des projets d'infrastructures vertes tels que le nouveau bassin de traitement des eaux usées dans le village de Cumberland qui contribue à faire du Canada un pays plus propre et plus sain pour tous. »

L'honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles du Canada

« L'annonce d'aujourd'hui souligne à quel point les leaders municipaux comprennent les besoins sur le terrain et les solutions efficaces à l'échelle locale. Ils font preuve d'innovation pour créer des collectivités durables et résilientes où il fait bon vivre. Grâce à notre partenariat avec le gouvernement du Canada, nos programmes appuient les solutions locales qui ont un impact national, de manière à contribuer au renouvellement des infrastructures et à notre transition vers une économie à faibles émissions de carbone. »

Vicki-May Hamm, présidente de la FCM

Produits connexes

Document d'information

Faits en bref

Le Fonds municipal vert (FMV) est un programme de 625 millions de dollars visant à appuyer des solutions novatrices pour relever des défis environnementaux. Les projets financés au titre du programme permettent d'améliorer la qualité de l'air, de l'eau et du sol, de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'entraîner des avantages sur le plan social pour les collectivités locales. Au titre du FMV, les municipalités partagent des leçons retenues et de nouveaux modèles efficaces qui favorisent la durabilité dans les collectivités de toutes les tailles, partout au Canada . Le FMV est offert par la Fédération canadienne des municipalités et financé par le gouvernement du Canada .

. Le FMV est offert par la Fédération canadienne des municipalités et financé par le gouvernement du . Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, et les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, et les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, 26,9 milliards de dollars appuieront les projets liés aux infrastructures vertes.

Liens connexes

Fonds municipal vert



Fonds de la FCM



Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada

Twitter : @INFC_fra

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 19 décembre 2018 à 12:00 et diffusé par :