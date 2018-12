Réfection des paddocks du circuit Gilles-Villeneuve - Un prix prestigieux en architecture





MONTRÉAL, le 19 déc. 2018 /CNW Telbec/ - La Société du parc Jean-Drapeau (SPJD) est fière d'annoncer que le projet de réfection des paddocks du circuit Gilles-Villeneuve, conçu par Les Architectes FABG, a raflé le prestigieux prix d'Excellence en architecture du Canadian Architect. Le journal de référence de l'Institut Royal d'Architecture du Canada a annoncé le 7 décembre dernier les gagnants de la 51e édition et la SPJD souhaite mettre en lumière cet honneur amplement mérité.

Le projet a été sélectionné par le jury pour plusieurs aspects.

La logistique complexe du projet devant être complété en 10 mois et le choix des techniques d'assemblages de portions préfabriquées, incluant la structure en acier, les panneaux de bois et les cloisons démontables;

La signature architecturale iconique forte du bâtiment permettant au circuit Gilles-Villeneuve de se démarquer dans le circuit de la Formule 1, dont la trame du plafond qui rappelle les lignes graphiques d'Expo 67;

Le chantier actuellement en cours respecte l'échéancier établi et tous les partenaires impliqués travaillent de concert pour mener à terme ce projet ambitieux. « Ce prix d'excellence en architecture s'ajoute à la fierté que nous avons d'accueillir le Grand Prix du Canada chaque année. » se réjouit Ronald Cyr, Directeur général SPJD.

« La SPJD aura dorénavant des infrastructures de calibre international qui consolideront le positionnement de la ville de Montréal en tant qu'acteur important du Championnat de Formule 1 » renchérit Renaud Coulombe, Président du Conseil d'administration de la SPJD.

« Notre désir était de créer un bâtiment moderne qui s'imbrique parfaitement dans l'environnement naturel du parc Jean-Drapeau, tout en répondant aux critères techniques et technologiques reliés aux exigences de la Formule 1, indique Éric Gauthier, architecte associé chez les Architectes FABG. C'est un réel honneur que de recevoir un prix si prestigieux pour un projet d'une telle envergure. »

Rappelons que dans le cadre du renouvellement de l'entente relative au Grand Prix du Canada de 2015 à 2029, la SPJD s'est engagée à contribuer à la réfection et à l'agrandissement des infrastructures du Circuit Gilles-Villeneuve. Ce projet est réalisé grâce à des investissements de 18M $ provenant du ministère des Affaires municipales et de l'habitation (MAMH) et de 41M $ provenant de la Ville de Montréal.

À propos de la Société du parc Jean-Drapeau

La Société du parc Jean-Drapeau est un organisme paramunicipal de la Ville de Montréal dont la mission est de gérer, d'administrer, de développer, de protéger et d'animer le parc Jean-Drapeau.

