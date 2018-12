Investisseur Qtrade couronné meilleur courtier en ligne au Canada par Surviscor





VANCOUVER, le 17 déc. 2018 /CNW/ - Pour une troisième année consécutive, Investisseur Qtrade a été couronné meilleur courtier général en ligne au Canada au classement de l'analyse de 2018 des maisons de courtage à commissions réduites en ligne au Canada par Surviscor. L'analyse, qui en est maintenant à sa 13e année, est une évaluation complète du service en ligne, des fonctions et des fonctionnalités des fournisseurs de courtage à commissions réduites en ligne au Canada.

« Nous félicitons Investisseur Qtrade pour son engagement envers l'industrie et l'expérience client ainsi que pour sa troisième première place consécutive, qui constitue la plus longue série de victoires de nos 13 ans d'existence », a déclaré Glenn LaCoste, président de Surviscor.

Investisseur Qtrade a obtenu une note de 85% à l'analyse de 2018, soit 6% de plus que le concurrent le plus près et 18% au-dessus de la moyenne.

« Chez Investisseur Qtrade, nous sommes motivés par notre vision d'aider les investisseurs autonomes à atteindre leurs objectifs financiers, a affirmé Catherine Wood, vice-présidente directrice et chef de la gestion de patrimoine numérique chez Patrimoine Aviso. Cette année, nous avons apporté de nombreuses améliorations à nos plateformes en ligne et mobiles, en retenant l'engagement comme thème principal. Ces améliorations reflètent notre volonté de maintenir Investisseur Qtrade au premier plan dans les aspects qui importent le plus aux yeux des investisseurs autonomes, comme la facilité d'utilisation, le service client et la tarification. »

Les améliorations apportées comprennent notamment des fonctions éducatives et des outils d'établissement d'objectifs qui aident les investisseurs à prendre des décisions éclairées. Voici d'autres améliorations récentes :

Recherche de primes par Desjardins;

Transferts électroniques en dollars américains;

Établissement d'objectifs pour les comptes enregistrés;

Page de revenus contenant les récents événements relatifs aux revenus et ceux à venir;

revenus contenant les récents événements relatifs aux revenus et ceux à venir; Transferts en nature d'actions, en ligne, à des RER et à des CELI;

Mini-tutoriels conviviaux « J'ai besoin d'aide » pour montrer aux clients comment naviguer sur le site et exécuter les principales fonctions.

Plus tôt cette année, Qtrade a également remporté, pour une troisième année consécutive, la première place dans le programme d'évaluation du niveau de service de Surviscor qui mesure l'efficacité des sociétés à répondre aux demandes de service.

Surviscor, dont la spécialité est d'analyser et de classer de manière impartiale les offres de services financiers numériques, y compris les banques et les coopératives d'épargne et de crédit, explique que sa méthodologie exclusive d'examen des services de courtage en ligne consiste en une évaluation basée sur des milliers de critères liés à l'usage et sur une analyse du coût des services. Vous trouverez le classement complet des services de courtage sur le site www.surviscor.com.

À propos d'Investisseur Qtrade

Connu pour ses plateformes d'investissement en ligne et mobiles simples d'utilisation et pour son service à la clientèle sans pareil, Investisseur Qtrade a, depuis les 12 dernières années, toujours été nommé parmi les meilleurs courtiers en lignes du Canada. Qtrade offre à ses clients un accès à un large éventail de possibilités d'investissements et de comptes, tous à des prix concurrentiels, tout en mettant à leur disposition un grand nombre d'outils de recherche et de négociation, ce qui en fait une entreprise digne de confiance pour les investisseurs débutants et chevronnés. Partie intégrante du groupe de sociétés Patrimoine Aviso, Investisseur Qtrade est une division de Valeurs mobilières Credential Qtrade Inc., membre du Fonds canadien de protection des épargnants.

À propos de Patrimoine Aviso

Patrimoine Aviso est une entreprise de services financiers intégrés à l'échelle nationale qui gère plus de 57 milliards de dollars d'actifs. Aviso appartient aux centrales de caisse de crédit, à Co-Operators/CUMIS et à Desjardins. Notre courtier réglementé par l'Association canadienne des courtiers de fonds mutuels, nos services de courtage complets réglementés par l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières et notre courtier en assurance soutiennent des milliers de conseillers financiers dans des centaines de coopératives d'épargne et de crédit à travers le Canada. Notre courtage en ligne primé, Investisseur Qtrade, et notre plateforme numérique de conseils, VirtualWealth, offrent aux Canadiens des choix flexibles pour bâtir leur patrimoine. Notre gestionnaire de fonds, Placements NEI, est un chef de file canadien en matière de portefeuilles et de fonds de placement responsables, lesquels sont offerts par l'entremise d'un réseau national de conseillers. Aviso offre également des services de garde de biens et de courtiers remisiers aux organisations financières indépendantes, comme les banques, les sociétés de fiducie, les compagnies d'assurance, les courtiers en valeurs mobilières, les gestionnaires de portefeuille et les entreprises de planification financière. Les principaux bureaux d'Aviso se trouvent à Vancouver et à Toronto, mais l'entreprise possède des bureaux régionaux partout au Canada. Pour plus d'information sur Patrimoine Aviso, visitez le www.aviso.ca.

SOURCE Qtrade Investor

