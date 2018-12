Des renseignements émanant de la GRC et du CAFC mènent au démantèlement de 16 centres d'appels frauduleux en Inde







OTTAWA, le 13 déc. 2018 /CNW/ - La GRC a confirmé auprès des autorités indiennes que 16 autres centres d'appels frauduleux ont été démantelés depuis le mois d'octobre. Ces centres sont soupçonnés d'avoir effectué à des contribuables canadiens des appels frauduleux liés à l'Agence du revenu du Canada (ARC). Le démantèlement a eu lieu grâce à des efforts concertés et à de l'information fournie par la GRC aux autorités indiennes, avec le soutien du Centre antifraude du Canada (CAFC).

En tout, 19 centres d'appels frauduleux ont été démantelés depuis septembre 2018. Les récents développements ont eu lieu dans le cadre d'une vaste démarche internationale, amorcée depuis un certain temps déjà, pour régler le problème des centres d'appels en Inde qui perpétuent des arnaques. Cette réussite est le fruit d'une collaboration entre la GRC, le CAFC, les autorités indiennes et les partenaires de l'application de la loi du Five Eyes Law Enforcement Group.

La GRC et le CAFC souhaitent tout de même rappeler à tous les Canadiens que la prévention et la sensibilisation demeurent des outils importants pour réduire le nombre de victimes des centres d'appels frauduleux. Nous encourageons toutes les personnes qui reçoivent un appel suspect de raccrocher et de vérifier l'information directement auprès de l'ARC au 1-800-959-7383.

Citations

« La prévention et la sensibilisation sont des outils très importants pour réduire le nombre d'appels frauduleux. Si vous recevez un appel suspect, raccrochez et signalez le numéro de téléphone et toute information liée à l'appel au Centre antifraude du Canada. »

-- Sergent Guy-Paul Larocque, officier responsable par intérim, Centre antifraude du Canada

« Cette réussite témoigne d'une collaboration étroite et soutenue avec les autorités indiennes. Nous continuerons d'évaluer les indices et les renseignements que nous fournissent les Canadiens et de travailler avec nos partenaires du pays et de l'étranger afin de lutter contre la fraude et de préserver l'intégrité économique du Canada. »

-- Surintendant Peter Payne, directeur, Criminalité financière, GRC

Liens connexes

