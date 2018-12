IA, science des données: SKEMA Business School lance un laboratoire mondial en intelligence augmentée







SKEMA Business School lance un laboratoire de recherche mondial en intelligence augmentée : le SKEMA AI Global Lab.

Mobilisant un budget initial de plus de 3 millions d'euros, l'objectif de SKEMA Business School est de faire de ce laboratoire l'un des centres de pointe en intelligence augmentée dans les 5 prochaines années. En développant des algorithmes de Science des données et d'Intelligence artificielle, le laboratoire se spécialisera en modélisation prédictive dédiée aux nouveaux enjeux des entreprises et de nos sociétés.

Le laboratoire jouera un rôle d'accélérateur de la recherche et de la transformation numérique des enseignements sur tous les campus de SKEMA à travers l'utilisation d'une plateforme à la pointe de la technologie. D'autres financements privés et un partenaire technologique majeur devraient rapidement rejoindre le SKEMA AI Global Lab pour en faire un laboratoire de recherche de calibre mondial.

Professeur en Science des données appliquée aux entreprises et créateur d'une plateforme technologique dédiée à la recherche en science des données et intelligence artificielle, le professeur Thierry Warin rejoindra SKEMA en janvier 2019 pour créer et diriger le laboratoire. L'ADN de ce laboratoire est d'être un « laboratoire in-discipliné », au sens où il sera réellement multidisciplinaire, fondamentalement exploratoire et souvent anti-conformiste. L'un des éditeurs académiques de PLOS One, Thierry Warin était professeur titulaire à HEC Montréal depuis 2013 et Visiting Scholar à Harvard University à plusieurs reprises depuis près de 10 ans.

La création du laboratoire global SKEMA en intelligence augmentée est concomitante au recrutement de 6 chercheurs qui développeront leurs travaux à partir de la plateforme du Professeur Warin, avec pour objectif d'ici 2 ans d'accompagner des entreprises sur tous les sites où SKEMA opère : en Chine, aux Etats-Unis, au Brésil et en France.

Le SKEMA AI Global Lab aura son siège à Raleigh, en Caroline du Nord, au coeur du "Triangle" de la recherche américaine, l'un des principaux pôles d'innovation aux États-Unis. Dès le départ, le SKEMA AI Global Lab installera des antennes dans 2 autres pôles d'innovation où SKEMA opère : Paris et Sophia-Antipolis.

En participant actuellement activement aux projets d'IA en France au travers de « Impact IA » auprès de Microsoft et de «3IA Co?te d'Azur», SKEMA Business School affirme son positionnement sur l'économie de la connaissance en se dotant de ce laboratoire mondial et de ressources humaines adéquates pour devenir l'un des tout premiers laboratoires mondiaux à créer et appliquer les méthodes et outils d'IA au bénéfice des entreprises et des étudiants » indique Alice Guilhon, directrice générale de SKEMA.

