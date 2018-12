CO2 Solutions conclut une entente de recherche avec CNETE







TSX-V: CST

QUÉBEC, le 12 déc. 2018 /CNW Telbec/ - CO 2 Solutions Inc. (TSXV: CST) (la «?Société?»), chef de file dans le domaine de la technologie enzymatique de capture du carbone, est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu une entente de recherche avec le Centre National en Électrochimie et en Technologies environnementales («?CNETE?») du Collège de Shawinigan. L'expertise du CNETE porte sur les bioprocédés, la technologie de séparation membranaire et l'électrochimie.

Selon l'entente, le CNETE aidera la Société à améliorer et à gérer les éléments clés de son procédé de production enzymatique. Il en résultera une diminution supplémentaire des coûts d'exploitation de la technologie de capture enzymatique du carbone de la Société.

Evan Price, président et chef de la direction de CO 2 Solutions, a déclaré : «?Nous sommes ravis de conclure cette entente bénéfique avec CNETE. En plus d'apporter des ressources de recherche supplémentaires à la Société, cette collaboration devrait réduire davantage le coût de notre technologie enzymatique, qui a déjà démontré des avantages à la fine pointe de l'industrie en termes de faible coût et d'impacts environnementaux.?»

À propos de CO 2 Solutions Inc.

CO 2 Solutions est une société innovatrice dans le domaine de la capture du carbone à l'aide d'enzymes. Elle travaille activement au développement et à la commercialisation d'une technologie pour les sources stationnaires de pollution au carbone. La technologie de CO 2 Solutions réduit les coûts associés à la capture, séquestration et réutilisation du carbone (CSRC) pour en faire un outil viable de réduction du CO 2 et permettre à l'industrie d'en tirer de nouveaux produits rentables. CO 2 Solutions a bâti un vaste portefeuille de brevets liés à l'utilisation de l'anhydrase carbonique pour la capture postcombustion efficace du dioxyde de carbone au moyen de solvants aqueux à faible énergie. Pour plus de renseignements sur l'entreprise, consultez le site http://www.co2solutions.com. Certains énoncés dans ce communiqué peuvent être de nature prévisionnelle. Ces énoncés font référence à des évènements futurs et reflètent les hypothèses et attentes actuelles de la direction. Certains facteurs inconnus peuvent avoir une incidence sur les évènements, le rendement économique et les résultats d'exploitation décrits aux présentes. CO 2 Solutions ne s'engage d'aucune façon à actualiser ou réviser tout énoncé prévisionnel, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'évènements futurs ou autrement, sauf en fonction des exigences prévues par la loi à cet égard.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE CO2 Solutions Inc.

Communiqué envoyé le 12 décembre 2018 à 08:00 et diffusé par :