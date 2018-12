/R E P R I S E -- Invitation aux médias - 18e édition du 24h Tremblant/







Un nouveau record à portée de main

MONTRÉAL, le 3 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Du 7 au 9 décembre prochain aura lieu la 18e édition du 24h Tremblant. Cette année encore, plus de 3 500 skieurs, marcheurs et coureurs feront vibrer la Station Mont-Tremblant avec un seul objectif en tête?; fracasser l'objectif d'amasser 4,125 millions $ pour la grande cause des enfants malades ou défavorisés et ainsi battre le record de 3,868 millions $ établi l'an dernier.

Les représentants des médias sont invités à venir vivre cette fin de semaine remplie d'émotions en participant aux différentes activités (la programmation complète se trouve ci-dessous). Les trois fondations bénéficiaires (Fondation Charles-Bruneau, Fondation des Sénateurs et Fondation Tremblant), les enfants parrainés, les ambassadeurs, le comité organisateur ainsi que des équipes participantes seront disponibles pour témoigner de leur expérience

PROGRAMMATION

Vendredi 7 décembre

Heures d'ouverture de la Salle de presse Cision : 6 h à 18 h

Quartier Tremblant -- Camp de base, 2e étage -- Salle Les équipiers 1

Les premières traces des enfants - 13 h à 15 h 30

Rassemblement au tapis Onésime

Assistez aux premières traces des enfants parrainés, une activité touchante où les enfants s'imprègnent de la magie du 24h en embarquant bien souvent pour la première fois sur des skis. Il s'agit également d'une occasion pour échanger avec eux et les ambassadeurs du 24h et de prendre de belles images.

Party BORÉALE - 21 h à 1 h

Le Grand Manitou - Sommet de la montagne

Coup d'envoi du week-end pour les participants. Ambiance musicale avec Franky Selector et prestations d'Antoine Gratton.

Samedi 8 décembre

Heures d'ouverture de la Salle de presse Cision : 6 h à 19 h

Quartier Tremblant -- Camp de base, 2e étage -- Salle Les équipiers 1

Présentation officielle des fondations bénéficiaires et des enfants parrainés - 10 h 30

Quartier Tremblant - Camp de base et diffusion en direct au Chalet des voyageurs

Un des moments forts en émotions où les enfants et les familles témoignent et motivent les participants qui se préparent à relever leur défi de 24 heures. Possibilité de rencontrer familles, enfants parrainés, participants et ambassadeurs du 24h Tremblant.

Départ officiel du 24h Tremblant 2018

Rond-point du Marriott

Rassemblement des participants - 11 h

Cérémonie de départ - 11 h 15

Parade d'ouverture - 11h45

Départs officiels : ski, course, hybride et marche - 12 h

Distribution annuelle des dons de la Fondation Tremblant - 14 h 30

Quartier Tremblant - Camp de base

Concerts extérieurs - Scène Rogers au pied des pentes

(Zone réservée pour les médias en avant de la scène - accès sur demande)

20 h : Marie-Mai

L'artiste et ambassadrice du 24h fait un retour très attendu avec son nouvel album et offre un concert exclusif et gratuit à ses fans et à toute la communauté de l'événement

22 h : Mélissa Lavergne et ses amis

La fidèle directrice musicale et son «?house band 24h?» de feu proposent aux visiteurs et participants de se déhancher au son des plus grands hits disco avec ses invités Yann Perreau, Paul Doucet, Karim Ouellet, Alfa Rococo.

23h30 : Igloofest au pied des pentes avec CRi (Dj set)

Pour faire durer le plaisir, Igloofest ajoutera une touche de magie à la soirée en faisant danser les participants jusqu'aux petites heures du matin.

Dimanche 9 décembre

Heures d'ouverture de la Salle de presse Cision : 6 h à 14 h

Quartier Tremblant -- Camp de base, 2e étage -- Salle Les équipiers 1

Rencontre des enfants parrainés - 10 h à 10 h 45

Zone familiale, Place St-Bernard

Moment magique où les équipes peuvent rencontrer personnellement les enfants qu'elles parrainent et échanger avec eux et leur famille.

Décompte officiel du 24h Tremblant - 11 h 30

Zones de transition

Grande finale du 24h Tremblant - 12 h 00

Zones de transition

Cérémonie de clôture : résultats de la collecte de dons - 12 h 15

Scène Rogers à la base de la montagne

INFORMATION

QUOI 18e édition du 24 h Tremblant



QUAND Du vendredi 7 décembre à 13 h au dimanche 9 décembre à 14 h



OÙ Station Mont-Tremblant La Salle de presse CISION est située au 2e étage du Quartier Tremblant -- Camp de base (anciennement le Centre des Congrès Tremblant) -- Salle Les Équipiers 1 1000, ch. des Voyageurs, Mont-Tremblant (à droite du Cabriolet)



QUI Ambassadeurs du 24 h Tremblant présents : Marie-Mai, Benoit Gagnon, Philippe Fehmiu, Erik Guay, Lianne Laing, Alexandre Bilodeau, Alexandre Despatie, Dominic Arpin, Frédéric Plante et Phil Roy Personnalités confirmées : Pierre Bruneau, Paul Doucet, Alexandre Dubé, Hugo Giroux Artistes invités : Marie-Mai, Mélissa Lavergne, Antoine Gratton, Igloofest et plusieurs autres?!

Nombreuses possibilités de prises de photos et d'entrevues sur place.

Alimentez la conversation sur le Web avec le mot-clic #24hTremblant

CISION est fier partenaire de diffusion du 24 h Tremblant

