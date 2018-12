Intact Corporation financière annonce un don de 1 million de dollars à la Roméo Dallaire Child Soldiers Initiative







TORONTO, le 5 déc. 2018 /CNW/ - Intact Corporation financière (TSX : IFC) a annoncé aujourd'hui qu'elle fera don de 1 million de dollars à la Roméo Dallaire Child Soldiers Initiative (« Initiative Dallaire ») pour soutenir l'établissement d'un centre régional de formation et d'apprentissage au Rwanda. Le centre régional axé sur la pratique, la recherche et la défense des droits des enfants servira de lieu de rencontre où des gens de différents pays pourront échanger et apprendre à prévenir le recrutement et l'utilisation d'enfants soldats.

Le don de 1 million de dollars d'Intact fait suite à son investissement initial de 300 000 $ dans l'Initiative Dallaire, fondée en 2015. Ces nouveaux fonds aideront l'Initiative Dallaire à maintenir une présence permanente en Afrique.

Selon le rapport annuel 2018 du secrétaire général de l'ONU sur le sort des enfants en temps de conflit armé, sept armées nationales et 56 groupes armés dans 14 pays recrutent et utilisent des enfants soldats.

« L'Initiative Dallaire est pionnière en matière de prévention du recrutement et de l'utilisation d'enfants soldats et sa présence permanente au Rwanda lui permettra d'intervenir plus efficacement », soutient Charles Brindamour, chef de la direction d'Intact Corporation financière. « Ce printemps, j'ai passé du temps au Rwanda aux côtés de membres de l'Initiative Dallaire et j'ai moi-même constaté l'importance de leur travail. Bien que le problème de l'utilisation d'enfants dans des conflits armés est loin d'être résolu, l'équipe du lieutenant-général fait des progrès. »

« Cet engagement fait d'Intact la première société à remettre 1 million de dollars à l'Initiative Dallaire », souligne Mme Shelly Whitman, directrice administrative de l'Initiative Dallaire. « Ces fonds seront essentiels pour améliorer nos formations en Afrique de l'Est et en Afrique centrale, où certaines des violations les plus graves sont commises à l'endroit des enfants. » Le don servira aussi à financer une bourse de recherche qui aidera la directrice exécutive à continuer de défendre les droits des enfants pour en faire une priorité dans les efforts de paix et de sécurité internationaux.

Ce soir, des membres des missions permanentes du Canada et du Rwanda auprès de l'ONU, en collaboration avec l'Initiative Dallaire, organiseront un événement pour célébrer le premier anniversaire de l'établissement des Principes de Vancouver.

L'événement sera animé par Marc-André Blanchard, ambassadeur du Canada. Parmi les invités spéciaux, notons le lieutenant-général à la retraite Roméo Dallaire, Mme Shelly Whitman, directrice administrative de l'Initiative Dallaire, Michel Chikwanine et Ishmael Beah, tous deux des défenseurs mondiaux des droits des enfants et des conseillers de l'Initiative Dallaire, ainsi que Charles Brindamour, chef de la direction d'Intact Corporation financière.

À cette occasion, l'équipe de l'Initiative Dallaire annoncera la création d'un centre régional de formation et d'apprentissage au Rwanda, le premier pays d'Afrique à adhérer aux Principes de Vancouver. À ce jour, 69 États membres de l'ONU endossent ces Principes; ce projet, qui marque un tournant décisif, a été lancé conjointement par le gouvernement du Canada et l'Initiative Dallaire.

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est le plus important fournisseur d'assurance incendie, accidents et risques divers (IARD) au Canada et l'un des principaux fournisseurs d'assurance spécialisée en Amérique du Nord, avec près de 10 milliards de dollars de primes annuelles. La société compte environ 14 000 employés à temps plein et à temps partiel qui servent au-delà de 5 millions de particuliers, d'entreprises, de clients du secteur public et de clients institutionnels, à partir de bureaux au Canada et aux États-Unis. Au Canada, Intact distribue ses produits d'assurance sous la marque Intact Assurance grâce à un vaste réseau de courtiers, notamment sa filiale en propriété exclusive, BrokerLink, et directement aux consommateurs par belairdirect. Aux États-Unis, OneBeacon Insurance Group, une filiale en propriété exclusive, fournit des produits d'assurance spécialisée par l'entremise d'agences indépendantes, de courtiers, de grossistes et d'agences générales de gestion.

À propos de la Roméo Dallaire Child Soldiers Initiative

L'Initiative Dallaire, basée à l'Université Dalhousie dans la ville canadienne d'Halifax, en Nouvelle-Écosse, est reconnue comme le seul organisme au monde à adopter une approche axée sur la prévention et les intervenants du secteur de la sécurité pour mettre un terme au crime contre l'humanité que constituent l'utilisation et le recrutement d'enfants soldats. Avant-gardiste et fondée par le lieutenant-général à la retraite et éminent humanitaire Roméo Dallaire, l'Initiative Dallaire a pour mission d'enrayer cette pratique partout dans le monde par des recherches innovantes, la défense des droits des enfants et la formation d'intervenants du secteur de la sécurité.

