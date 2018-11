La Fiducie de capital BMO II rachètera des billets de première catégorie de BMO - Série A d'une valeur de 450 000 000 $







MONTRÉAL, le 16 nov. 2018 /CNW/ - La Fiducie de capital BMO II (la « Fiducie »), une filiale de la Banque de Montréal (TSX:BMO)(NYSE:BMO), a annoncé aujourd'hui son intention de racheter le 31 décembre 2018 à la valeur nominale l'ensemble des billets de première catégorie de BMO - Série A (les « billets de première catégorie de BMO - Série A ») émis et en circulation au prix de rachat par tranche de capital de 1 000 $ des billets de première catégorie de BMO - Série A équivalant à 1 000 $ plus les intérêts courus et impayés jusqu'au 31 décembre 2018 exclusivement. Un avis sera donné aux porteurs des billets de première catégorie de BMO - Série A, conformément aux modalités énoncées dans le prospectus de la Fiducie daté du 12 décembre 2008.

Après le 31 décembre 2018, les porteurs de billets de première catégorie de BMO - Série A auront uniquement le droit de recevoir le prix de rachat et ne pourront plus recevoir d'intérêts sur celui-ci.

À propos de BMO Groupe financier

Fondé en 1817, et soulignant actuellement sa 200e année d'exploitation, BMO Groupe financier est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés ayant son siège social en Amérique du Nord. Fort d'un actif totalisant 709 milliards de dollars au 31 juillet 2018 et d'un effectif de plus de 45 000 employés, BMO offre à plus de douze millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : les Services bancaires Particuliers et entreprises, la Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

