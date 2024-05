Place au Festival Go vélo Montréal, du 26 mai au 2 juin





Une semaine dédiée au vélo qui débute aujourd'hui avec le Défi métropolitain!

MONTRÉAL, le 26 mai 2024 /CNW/ - Le Festival Go vélo Montréal, présenté par le Lait en collaboration avec Desjardins, débute aujourd'hui avec le Défi métropolitain et propose une semaine complète d'activités cyclistes et urbaines pour toutes et tous. Au cours des prochains jours, Montréal vibrera au rythme des vélos à l'occasion de plusieurs rassemblements populaires tels que le Tour la Nuit (vendredi 31 mai) et le Tour de l'Île de Montréal (dimanche 2 juin). Vélo Québec, organisateur du Festival, et la comédienne et animatrice, Julie Ringuette, fière porte-parole, invitent Québécois et Québécoise à enfourcher leur vélo pour une semaine 100 % vélo. Il est toujours possible de s'inscrire aux événements : www.velo.qc.ca/govelomtl

« Montréal est résolument une ville de vélo. Le Tour la Nuit, qui célèbre son 25e anniversaire, et le Tour de l'Île en sont d'éclatantes illustrations. C'est un bonheur de voir, année après année, les milliers de cyclistes prendre d'assaut les rues de la métropole. Je suis convaincue que le succès sera encore au rendez-vous en 2024. Ces moments uniques, alors que les vélos sont rois, permettent aux Montréalaises et aux Montréalais de bouger, tout en voyant leur ville autrement. Le Tour la Nuit et le Tour de l'Île sont, pour certaines personnes, une occasion de découvrir le plaisir du vélo en ville. Pour encourager la population à choisir la mobilité active, mais aussi pour assurer un meilleur partage de la route et favoriser la transition écologique, notre administration continuera d'investir dans des infrastructures sécuritaires et de qualité, qui sont très appréciées, comme le démontre la popularité du Réseau express vélo, notamment », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Terrebonne se prépare à accueillir ce matin les participant.es de la 22e édition du Défi métropolitain, le premier grand rassemblement cyclosportif de la saison. Cet événement, destiné aux cyclistes « sur route », propose un choix de parcours de 60, 85, 97 et 163 km. Les participants roulent à leur propre rythme, sans stress, ni chrono, tout en bénéficiant d'un encadrement hors pair. Chaque année, l'événement est l'occasion de découvrir une nouvelle portion de la grande région métropolitaine.

Le Festival est fier d'accueillir Marie-Astrid Leray, fondatrice du Vélo à Gaufres et co-présidente des Boîtes à Vélo France, à titre de conférencière invitée. À cette occasion, elle abordera le potentiel du vélo cargo, comme alternative prometteuse et polyvalente aux transports motorisés, offrant une solution efficace pour la mobilité des personnes et des marchandises, et l'entrepreneuriat à vélo. Le vélo cargo est sans nul doute l'outil le plus efficace pour réduire les nuisances associées aux véhicules thermiques (émissions de GES, pollution atmosphérique et sonore, accidents, congestion et coûts associés au transport et à la livraison), et ainsi contribuer à l'amélioration de nos milieux de vie.

À 18 h, Esplanade Tranquille : 1442, rue Clark, Montréal (aussi en formule virtuelle, via Zoom)

Entrée libre | Conférence en français | Réservation requise

Le départ de cette grande fête sera donné dès 20 h au parc Jean-Mance. Un parcours de 24 km, sans autos, dans les rues du Sud-ouest, où les participants pourront découvrir le centre-ville de nuit, avant de longer le Canal de Lachine. Et cette année, la fête commence avant le départ! Les cyclistes sont conviés au site de départ à partir de 18 h, où ils trouveront camions de bouffe de rue, une terrasse festive et une tonne d'animations.

« Le 4 juin 1999, le premier Tour la Nuit voyait le jour, marquant également la création de la Féria du vélo de Montréal, aujourd'hui devenue le Festival Go vélo Montréal. À cette époque, Vélo Québec souhaitait créer un lien entre le Tour des Enfants - une expérience cycliste destinée aux 6-12 ans qui se déroulait une semaine avant le Tour de l'Île - et le Tour de l'Île de Montréal, en instaurant une semaine entière de célébration dédiée au vélo. C'est avec une immense fierté que nous célébrons cette année la 25e édition du Tour la Nuit. Vingt-cinq ans à illuminer les rues de Montréal à vélo lors de ce grand classique nocturne sous les étoiles, c'est un accomplissement dont nous sommes particulièrement fiers », souligne Jean-François Rheault, président-directeur général, Vélo Québec.

Le Tour de l'Île de Montréal, c'est le grand classique cycliste de l'année dans la métropole. Encore cette année, deux formules de parcours possibles :

Parcours régulier : Le départ sera donné dès 9 h 15 au parc Jeanne-Mance, direction sud-ouest, sur un circuit sans auto. En plus du parcours classique de 50 km, il sera possible d'opter pour une version écourtée de 28 km.

: Le départ sera donné dès 9 h 15 au parc Jeanne-Mance, direction sud-ouest, sur un circuit sans auto. En plus du parcours classique de 50 km, il sera possible d'opter pour une version écourtée de 28 km. Parcours découverte : Dès 7 h, les cyclistes du parcours découverte prendront le départ depuis le parc Jeanne-Mance. Deux choix de distance - 68 et 96km - dans des voies balisées ouvertes à la circulation automobile, sauf pour les 24 derniers kilomètres qui se feront en compagnie des milliers d'autres participants du parcours régulier.

Animation au Tour la Nuit et au Tour de l'Île de Montréal

Les participants pourront profiter d'animations tout au long des parcours, ainsi qu'au départ et à l'arrivée des événements. Au parc Jeanne-Mance, les cyclistes seront accueillis sur un site festif avec des jeux et manèges,), une offre alimentaire variée (foodtrucks et terrasse aménagée), des prestations sur scène (DJ, band, spectacle acrobatique) - notamment avec la participation spéciale de Super plage, Bermuda et Samajam -, une boutique-souvenir, et bien plus encore.

Vélo Québec encourage les jeunes et leurs parents à bouger en famille

Au Tour la Nuit et au Tour de l'Île, c'est toujours GRATUIT pour les 12 ans et moins, et seulement 10 $ pour les 13-17 ans.

« Depuis la toute première édition du Tour de l'Île de Montréal, le Lait collabore étroitement avec Vélo Québec afin de promouvoir l'utilisation du vélo et d'encourager de saines habitudes de vie. Les Producteurs de lait du Québec (PLQ) sont heureux de redonner à leurs communautés, en contribuant notamment à ce Festival qui offre une belle occasion aux cyclistes de tous âges et tous niveaux de participer à leur rythme en famille, entre amis ou en solo à des parcours et activités santés rassembleuses. » souligne Daniel Gobeil, président des PLQ.

« Le Festival Go vélo Montréal, c'est la plus belle fin de semaine de vélo urbain de l'été et Desjardins est fier de propulser les cyclistes de tous âges à l'assaut des rues de la métropole. Nous croyons qu'il n'y a pas plus belle célébration que celle-là pour promouvoir ce mode de transport actif et durable! », a déclaré Isabelle Garon, première vice-présidente Marketing, Communications, Coopération et Bureau du président du Mouvement Desjardins.

INSCRIPTIONS :

www.velo.qc.ca/fgvm | 514 521-8356 ou 1 800 567-8356, poste 504.

Il sera aussi possible de s'inscrire sur place.

À propos du Festival Go vélo Montréal

Le Festival Go vélo Montréal est un événement réalisé par Vélo Québec. Présenté par le Lait en collaboration avec Desjardins, l'événement compte également Sports Experts et Bixi comme commanditaires associés. Vélo Québec remercie la Ville de Montréal pour son soutien financier dans la réalisation de l'événement ainsi que le gouvernement du Québec et Tourisme Montréal, à titre de partenaires publics. Le Festival est membre du Regroupement des événements majeurs internationaux (RÉMI).

À propos de Vélo Québec

Fondé en 1967, Vélo Québec a pour mission de développer la culture vélo pour toutes et tous, partout au Québec. www.velo.qc.ca

SOURCE Vélo Québec

26 mai 2024 à 07:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :