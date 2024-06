Les pilotes de WestJet Encore ratifient l'entente entre l'ALPA et le Groupe WestJet





CALGARY, AB, le 14 juin 2024 /CNW/ - La deuxième convention collective entre WestJet et l'Air Line Pilots Association (ALPA), le syndicat accrédité représentant les pilotes de WestJet Encore, a été ratifiée aujourd'hui.

« Nous sommes heureux d'avoir conclu une entente qui reflète la valeur et les contributions essentielles de nos pilotes de WestJet Encore », a déclaré Diederik Pen, président de WestJet Airlines et chef de l'exploitation du Groupe WestJet. « Cette entente reflète notre engagement envers nos pilotes Encore et leurs contributions au Groupe WestJet, alors que nous continuons d'investir dans notre croissance et nos activités d'Encore, qui offrent une connectivité essentielle aux collectivités régionales de l'Ouest canadien. »

14 juin 2024 à 19:34

