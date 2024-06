Westport publie les résultats de son assemblée générale annuelle





VANCOUVER, Colombie-Britannique, 14 juin 2024 /PRNewswire/ -- Westport Fuel Systems Inc. (« Westport » ou la « Société ») (TSX: WPRT) (Nasdaq: WPRT) a tenu aujourd'hui son assemblée générale annuelle des actionnaires (l'« assemblée ») dans un format virtuel. Les actionnaires ont approuvé toutes les résolutions présentées à l'assemblée, y compris l'élection de tous les administrateurs nommés, la nomination de KPMG LLP en tant qu'auditeur de la Société et un vote consultatif sur la rémunération.

Voici un résumé des résultats :

Secteur Résultat du vote Pourcentage des voix pour Pourcentage des abstentions/voix contre Nombre d'administrateurs Approuvé 87,84 % 12,16 %







Élection des administrateurs





Michele Buchignani Approuvé 80,29 % 19,71 % Brenda Eprile Approuvé 82,42 % 17,58 % Anthony Guglielmin Approuvé 87,40 % 12,60 % Dan Hancock Approuvé 89,04 % 10,96 % Philip Hodge Approuvé 78,98 % 21,02 % Dan Sceli Approuvé 91,40 % 8,60 % Karl-Viktor Schaller Approuvé 78,81 % 21,19 % Eileen Wheatman Approuvé 80,40 % 19,60 %







Nomination de l'auditeur Approuvé 97,91 % 2,09 %







Rémunération des dirigeants (vote consultatif) Accepté 78,37 % 21,63 %

À propos de Westport Fuel Systems

Chez Westport Fuel Systems, nous favorisons l'innovation pour un avenir plus propre. Nous sommes l'un des principaux fournisseurs de composants et de systèmes avancés de distribution de carburant pour les combustibles propres et à faible teneur en carbone, tels que le gaz naturel, le gaz naturel renouvelable, le propane et l'hydrogène, destinés à l'industrie des transports mondiale. Notre technologie offre les performances et le rendement énergétique requis par les applications de transport, ainsi que les avantages environnementaux qui permettent de relever les défis du changement climatique et de la qualité de l'air en milieu urbain. Basés à Vancouver, au Canada, et présents en Europe, en Asie, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, nous servons nos clients dans plus de 70 pays avec des marques mondiales de premier plan dans le domaine des transports. Chez Westport Fuel Systems, nous pensons à l'avenir. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.wfsinc.com .

