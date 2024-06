American Power Systems dévoile le kit de support de double alternateur du Toyota Land Cruiser 300 au salon Eurosatory 2024





PARIS, 17 juin 2024 /PRNewswire/ -- Le fabricant américain de solutions d'alimentation électrique American Power Systems, Inc. (APS) a développé un kit de support de double alternateur pour les véhicules Toyota Land Cruiser 300 équipés d'un double moteur turbo essence de 3,5 litres. APS a présenté le dernier produit de sa série LC300 à l'Eurosatory 2024, un salon mondial de la défense et de la sécurité qui se tient du 17 au 21 juin à Paris.

Le nouveau kit de support de double alternateur permet aux utilisateurs d'ajouter de la puissance au Toyota Land Cruiser 300 en apportant des changements minimes à la configuration d'origine sous le capot. Plus précisément, les utilisateurs finaux peuvent ajouter des alternateurs à haut rendement de 12, 24 ou 48 volts d'APS pour des configurations de systèmes secondaires de 12-12, 12-24 ou 12-48.

Lancé par Toyota Motor Corporation en août 2021, le Land Cruiser 300 Series tout-terrain est une refonte complète de la série 200 sortante. La plateforme Toyota Land Cruiser est réputée pour sa fiabilité, sa durabilité et ses performances tout-terrain, ce qui en fait un choix de transport populaire dans les environnements difficiles.

Plus de puissance pour rester en sécurité et connecté sur le terrain

« Conçues pour les véhicules de sécurité ou de défense, les différentes plateformes Toyota sont souvent équipées d'un blindage et/ou d'équipements spéciaux tels que des brouilleurs anti-IED, des systèmes de communication, des équipements satellitaires, des systèmes de refroidissement et plus encore qui permettent aux utilisateurs finaux de rester connectés, de collecter des informations et même d'effectuer des activités de veille silencieuse, a expliqué Amy Lank, présidente-directrice générale d'APS. Cependant, tous ces équipements alourdissent le véhicule et génèrent une consommation de courant que les systèmes d'origine ne peuvent satisfaire. Grâce à cette puissance supplémentaire disponible via un double alternateur, le Toyota Land Cruiser 300 est prêt à être utilisé en mission tout en aidant les utilisateurs finaux à rester en sécurité sur le terrain. »

En plus du nouveau kit de support de double alternateur, APS a déjà lancé sa gamme de produits Toyota Land Cruiser 300 avec des alternateurs HPI de 255 et 360 ampères pour les moteurs diesel de 3,3 litres et les moteurs à essence de 3,5 litres. APS propose également des kits de ralenti élevé pour les moteurs diesel de 3,3 litres et les moteurs à essence de 3,5 litres.

À propos d'American Power Systems, Inc.

Depuis 2006, APS conçoit et fabrique des systèmes d'alimentation mobiles avancés, des alternateurs, des convertisseurs, des régulateurs et des générateurs de puissance pour les véhicules blindés, les véhicules de sécurité, les véhicules commerciaux, les véhicules marins et les véhicules spécialisés construits à cet effet, tels que les véhicules récréatifs et les autocars de luxe. L'entreprise, basée à Davenport, dans l'Iowa, se spécialise dans l'innovation et la fabrication sur mesure de systèmes de conversion et de distribution d'énergie par un personnel possédant près de 300 ans d'expérience combinée dans les divers domaines d'expertise qu'elle traite. Pour plus d'informations, consultez le site web www.americanpowerinc.com.

