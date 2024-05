D¥N de Dynasty Global deviendra le jeton de paiement de BrickMark Group





Crypto Valley : deux pionniers ouvrent le marché mondial de l'immobilier

L'émetteur de D¥N, Dynasty, acquiert une participation dans le fournisseur de services de tokenisation BrickMark

Règlement de l'investissement de 10 millions de francs suisses au moyen des jetons de paiement Dynasty

La tokenisation de biens immobiliers d'une valeur de 1,5 milliard de francs suisses est prévue par l'intermédiaire de BrickMark

SÃO PAULO et ZUG, Suisse, 23 mai 2024 /PRNewswire/ -- Les pionniers de la tokenisation Dynasty Global Investments AG (Dynasty) et BrickMark Group AG (BrickMark), basé à Zug/Suisse, ont signé aujourd'hui un accord en vertu duquel BrickMark intégrera D¥N, le jeton de paiement émis par Dynasty, dans sa plateforme de tokenisation de l'immobilier. En contrepartie, Dynasty prendra une participation stratégique dans BrickMark. L'investissement, d'un montant total de 10 millions de francs suisses, fera partie du financement de série A de BrickMark et sera réglé principalement au moyen du jeton de paiement de Dynasty et de liquidités. La clôture du financement est prévue pour la fin juin 2024.

Cette transaction représente une étape importante pour les deux entreprises dans le cadre de leur stratégie de croissance sur les marchés immobiliers mondiaux. D¥N, le jeton de paiement axé sur l'immobilier émis par Dynasty, va jouer un rôle de premier plan dans les transactions immobilières tokenisées à l'avenir. À partir de maintenant, l'immobilier tokenisé via la plateforme BrickMark peut être négocié au moyen de D¥N sans aucun effort supplémentaire.

BrickMark s'apprête à tokeniser des actifs immobiliers d'une valeur de plus de 1,5 milliard de francs suisses sur sa plateforme dans les mois à venir, dont 400 millions de francs suisses proviennent déjà du réseau de Dynasty. Grâce à sa plateforme de tokenisation BrickGate, BrickMark est déjà active en Suisse, en Allemagne, en Autriche, au Luxembourg, à Hong Kong, aux Émirats arabes unis et sur l'ensemble du continent africain. La collaboration avec Dynasty permettra de renforcer considérablement la présence de BrickMark sur le continent américain. Les détenteurs de jetons Dynasty bénéficieront d'un accès privilégié à toute offre de jetons immobiliers de la plateforme BrickMark à l'avenir.

Eduardo Carvalho, PDG et cofondateur de Dynasty Global AG, s'attend à ce que le jeton de la société s'établisse dans le monde entier comme un Tether du marché immobilier. « Chaque cryptomonnaie passe par divers processus de validation. Dans le cas du bitcoin, cela s'est produit pour la première fois en 2010, lorsqu'il a été accepté à l'achat de deux pizzas. Pour D¥N, l'intégration dans la plateforme BrickMark est une étape stratégique qui souligne encore davantage sa valeur. »

Pour Stephan Rind, PDG et fondateur de BrickMark Group AG, l'intégration de D¥N et la participation de Dynasty Global AG marquent une nouvelle étape importante dans la stratégie de croissance de l'entreprise. « Grâce à D¥N, nous sommes désormais en mesure d'offrir une solution uniforme et rentable pour un large éventail de transactions immobilières dans le monde entier sur la base d'une crypto-monnaie universelle et reconnue, qui permet aux investisseurs privés et institutionnels d'accéder à des marchés qui n'étaient auparavant ouverts qu'à quelques-uns. »

D¥N a terminé avec succès le processus d'autorisation en Suisse et est reconnu comme un jeton de paiement par l'Autorité suisse de surveillance des marchés financiers. Le 1er mai 2024, la CVM, l'autorité brésilienne des marchés financiers, a en outre autorisé D¥N comme jeton de paiement pour le marché brésilien, qui compte 220 millions de consommateurs. Dynasty Global AG est réglementée par l'autorité suisse de surveillance des marchés financiers. Avec une émission maximale de 21 millions de jetons, D¥N est actuellement coté au Brésil via le Mercado Bitcoin et sur d'autres bourses internationales.

À propos de

Dynasty Global AG

Dynasty Global AG est la première société émettrice de crypto-monnaies au monde à utiliser un portefeuille immobilier comme référence pour ses jetons de paiement. Grâce à D¥N, l'émetteur peut simplifier les transactions financières et immobilières à l'échelle mondiale et offrir une expérience décentralisée, ainsi qu'une plus grande stabilité, puisque la valeur de référence est celle d'un actif réel. Fortement présente sur les marchés européen, asiatique et brésilien, la société a son siège à Zug, dans la Crypto Valley, en Suisse. Avec une émission maximale de 21 millions de jetons, D¥N est cotée sur plusieurs bourses mondiales, et au Brésil, elle est disponible sur la bourse Mercado Bitcoin.

BrickMark Group AG

BrickMark Group AG est un pionnier de premier plan dans la tokenisation des actifs immobiliers et un fournisseur de solutions à guichet unique permettant de créer, d'émettre et de gérer des actifs et des titres numériques. Depuis sa création en 2018, la société joue un rôle de premier plan dans diverses transactions, notamment dans le cadre de la plus grande tokenisation au monde d'une seule propriété commerciale à la Bahnhofstrasse à Zurich. À ce jour, la société a exécuté des transactions de tokenisation d'une valeur totale de plus de 160 millions de dollars. BrickMark a développé et exploite la première infrastructure verticale de tokenisation entièrement évolutive pour les actifs immobiliers en Europe, BRICKGATE, afin de répondre à la croissance rapide des marchés de tokenisation, dont le volume devrait passer de 310 milliards de dollars en 2022 à 16 billions de dollars en 2030. BrickMark Group a son siège dans le canton de Zug et une filiale au Luxembourg.

Contact

Brésil : Équipe MOTIM

Paola Cruvinel

[email protected]

+11 98669-5183

Raphael Bueno

[email protected]

+11 99723-7397

Caroline Tondato

[email protected]

+11 98183-4482

Suisse & Europe

Wolfgang Weber-Thedy,

[email protected]

+41 44 266 1586

Jessica Winkler,

[email protected]

Relations publiques et avec les investisseurs BrickMark Group AG

+49 176 1816 0008

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2419496/Dynasty_Global.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2419497/BrickMark_Group.jpg

23 mai 2024 à 13:06

Communiqué envoyé leet diffusé par :