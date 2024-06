BMO transfert trois séries de FNB de fonds communs BMO, gérés par ARK Investment Management, sur Cboe Canada





Cboe Canada Inc. (« Cboe Canada ») est heureux d'annoncer que BMO Investments Inc. (« BMO ») a transféré trois séries de FNB de fonds communs BMO, négociés sous les mnémos ARKK, ARKW et ARKG, sur Cboe Canada. Ces séries de FNB sont activement gérées par ARK Investment Management LLC (« ARK »).

« Ce transfert de séries de FNB constitue un ajustement naturel pour Cboe Canada, offrant une exposition à l'économie de l'innovation, que nous nous sommes engagés à soutenir dès la première heure », souligne Rob Marrocco, responsable mondial des cotations de FNB, Cboe Global Markets. « S'appuyant sur l'équipe d'investissement chevronnée de Cathie Wood et d'ARK, ces séries de FNB offrent aux investisseurs canadiens la possibilité d'investir dans les entreprises qui accélèrent le progrès technologique et de participer à l'avenir qu'ils veulent façonner. »

Les trois séries de FNB BMO ARK sont les suivantes :

BMO ARK Innovation Fund ETF Series ? (ARKK) vise à fournir une appréciation de capital à long terme en investissant dans des actions mondiales dans un éventail de secteurs positionnés pour bénéficier de l'innovation technologique, y compris l'innovation fintech, l'innovation génomique, l'innovation industrielle et la prochaine vague d'innovation internet.

BMO ARK Next Generation Internet Fund ETF Series ? (ARKW) est conçu pour offrir une croissance de capital à long terme via l'exposition aux actions mondiales dans le secteur des technologies de l'internet, y compris les produits et services basés sur l'internet, les nouvelles méthodes de paiement, le big data, et l'internet des objets.

BMO ARK Genomic Revolution Fund ETF Series ? (ARKG) vise à fournir une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des entreprises du monde entier spécialisées dans les développements technologiques et scientifiques en génomique, y compris CRISPR, les traitements ciblés, la bioinformatique et le diagnostic moléculaire.

Avec le transfert d'aujourd'hui, un total de 11 FNB BMO, y compris les séries de FNB BMO, sont négociés sur Cboe Canada. Les investisseurs peuvent négocier les parts des FNB et séries de FNB BMO par le biais de leurs canaux d'investissement habituels, y compris les plateformes de courtage à prix réduit et les courtiers de plein exercice. Cliquez ici pour un aperçu complet des titres négociés sur Cboe Canada.

Cboe Canada accueille plus de 290 cotations uniques, notamment des FNB provenant des plus grands émetteurs de FNB du Canada, des certificats de dépôt canadiens et de certaines des sociétés de croissance canadiennes et internationales les plus innovantes. Au Canada, Cboe gère plus de 20 % des volumes négociés dans les FNB canadiens et plus de 15 % des volumes négociés dans les entreprises cotées au Canada.

À propos de Cboe Canada

Cboe Canada est la bourse canadienne de référence pour l'économie de l'innovation, offrant une expérience de cotation de premier ordre aux émetteurs qui façonnent les économies de demain. Opérationnelle depuis 2015, Cboe Canada répertorie des produits d'investissement et des entreprises recherchant une bourse reconnue internationalement qui suscite la confiance des investisseurs, une liquidité de qualité et une sensibilisation de grande envergure, y compris un accès sans restriction aux données de marché.

Cboe Canada fait partie du réseau Cboe Global Markets, profitant d'une expertise internationale approfondie, d'une intelligence de marché de haut niveau, de technologies de pointe, ainsi que d'un service inégalé pour offrir ce dont les parties prenantes et le monde ont et auront besoin.

Cboe exploite ETF Market Canada, une plateforme conviviale offrant aux investisseurs et aux conseillers un accès unique à la recherche et à l'analyse des FNB. Des données institutionnelles en temps réel permettent aux utilisateurs de comparer et d'explorer l'univers complet de plus de 1 200 FNB canadiens, et ce, sans frais.

Rejoignez Cboe Canada sur : Site web | LinkedIn | X | Instagram | Facebook

À propos de BMO Groupe financier

BMO Groupe financier est la huitième banque d'Amérique du Nord en termes d'actif, avec un actif total de 1 400 milliards de dollars au 30 avril 2024. Au service de ses clients depuis 200 ans et plus, BMO est une équipe diversifiée d'employés très engagés qui offrent une vaste gamme de produits et services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de gestion de patrimoine, de marchés mondiaux et de services d'investissement à plus de 13 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans divers marchés à l'échelle mondiale. Animé par un seul but, celui de promouvoir le bien avec audace dans les affaires comme dans la vie, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à progresser vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

Rejoignez BMO sur : Site web | LinkedIn | X | Instagram | Facebook

À propos d'ARK Investment Management

ARK Investment Management LLC est un conseiller en investissement enregistrée en vertu du droit fédéral et une société d'investissement privée. Spécialisée dans l'investissement thématique dans l'innovation disruptive, l'entreprise s'appuie sur plus de 40 ans d'expérience dans l'identification et l'investissement dans des innovations qui ont vocation à changer la façon dont le monde fonctionne. Grâce à son processus de recherche ouvert, ARK identifie les entreprises qui bénéficient d'innovations intersectorielles telles que la robotique, le stockage d'énergie, le séquençage multiomique, l'intelligence artificielle et la technologie blockchain. Les stratégies d'investissement d'ARK comprennent la technologie autonome et la robotique, l'internet de nouvelle génération, la révolution génomique, l'innovation fintech, l'exploration et l'innovation spatiales, l'impression 3D, la technologie innovante d'Israël, le capital-risque et la stratégie globale d'innovation disruptive ARK. Pour plus d'informations sur ARK, ses offres et ses études originales, rendez-vous sur www.ark-invest.com.

Rejoignez ARK sur : Site web | LinkedIn | X | Instagram | Facebook

Les commissions, les frais de gestion et autres (le cas échéant) peuvent tous être associés à des placements dans des fonds communs. Des commissions de suivi peuvent être associées à des placements dans certaines séries de titres de fonds communs. Veuillez lire la fiche de renseignements du fonds, la fiche de renseignements du FNB ou le prospectus du fonds commun concerné avant d'investir. Les fonds communs ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et les performances passées peuvent ne pas être répétées. Les distributions ne sont pas garanties et sont sujettes à modification et/ou élimination.

Pour un résumé des risques d'un investissement dans les fonds communs BMO, veuillez consulter les risques spécifiques indiqués dans le prospectus. La série FNB des fonds communs BMO se négocie comme des actions, fluctue en termes de valeur de marché et peut se négocier à une décote de leur valeur d'actif nette, ce qui peut augmenter le risque de perte. Les distributions ne sont pas garanties et sont sujettes à modification et/ou élimination.

Les fonds communs BMO sont gérés par BMO Investments Inc., qui est un gestionnaire de fonds d'investissement et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

« BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

14 juin 2024 à 08:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :