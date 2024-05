Découvrez les trésors de la collection scientifique et technologique d'Ingenium à Portes ouvertes Ottawa





OTTAWA, ON, le 23 mai 2024 /CNW/ - Musées des sciences et de l'innovation du Canada se prépare à ouvrir ses portes au public pour la toute première fois et à donner accès à sa collection nationale jamais vue auparavant le samedi 1er juin 2024, dans le cadre de Portes ouvertes Ottawa. Les visiteurs sont invités à découvrir les merveilles d'une des collections les plus uniques au monde et à en apprendre davantage sur l'important travail nécessaire pour préserver les récits du patrimoine canadien pour les générations futures.

Seulement environ 12 % de toute la collection est exposée à la fois dans les trois musées d'Ingenium, soit le Musée de l'agriculture et de l'alimentation du Canada, le Musée de l'aviation et de l'espace du Canada et le Musée des sciences et de la technologie du Canada. Les nombreux autres objets sont entreposés dans le Centre Ingenium.

Cet événement offre une chance incomparable d'explorer le Centre Ingenium et de découvrir des récits de la collection, de s'aventurer dans la grande Bibliothèque et archives, d'apprendre comment Ingenium injecte de nouvelles idées et expériences dans sa collection grâce au Labo d'innovation numérique et de l'Institut de recherche, et d'interagir avec une équipe dévouée d'experts en conservation et en restauration.

Le Centre Ingenium abrite la collection scientifique et technologique du Canada, laquelle porte sur les domaines des transports (aérien, spatial, terrestre, maritime), des sciences physiques, de la médecine, des communications, de l'agriculture et des ressources naturelles. Elle compte plus de deux millions de documents d'archives, spécialisés et de bibliothèque (livres, photographies historiques et documents d'archives), et plus de 150 000 objets, dont des locomotives, des tracteurs, des assiettes en porcelaine, des semences, des réacteurs nucléaires et des objets ménagers.

Les visites du Centre Ingenium (situé au 1865, boulevard Saint-Laurent, à Ottawa) seront autoguidées le 1er juin 2024, de 10 h à 17 h, et devraient avoir une durée de 60 à 90 minutes. L'achat de billets au préalable est requis : https://ingeniumcanada.org/fr/portes-ouvertes.

« Nous avons hâte d'accueillir le public au Centre Ingenium pour découvrir l'inégalable collection scientifique et technologique nationale du Canada. Nous nous engageons à devenir une des installations d'entreposage de collections d'artefacts et d'archives les plus accessibles au monde en offrant un accès public à la collection du Centre Ingenium et aux incroyables récits d'innovation qui s'y trouvent. »

- Christina Tessier, présidente et chef de la direction, Ingenium - Musées des sciences et de l'innovation du Canada

Ingenium administre trois musées nationaux des sciences et de l'innovation à Ottawa, soit le Musée de l'agriculture et de l'alimentation du Canada, le Musée de l'aviation et de l'espace du Canada et le Musée des sciences et de la technologie du Canada. Son Centre Ingenium abrite une collection exceptionnelle d'artefacts, un institut de recherche et le Labo d'innovation numérique. Nos musées, notre contenu numérique intéressant, nos programmes communautaires, nos expositions itinérantes et nos espaces collaboratifs permettent d'éduquer, de divertir et de captiver des publics partout au Canada et ailleurs dans le monde. Notre mandat vise à apporter culture scientifique et inspiration aux gens du Canada, peu importe leur âge, leur capacité, leur identité ou leur milieu.

