Festivals et événements de la saison printanière 2024 - Le gouvernement du Québec accorde 22 000 $ à Fromages, bouffe et traditions de Victoriaville

QUÉBEC, le 14 juin 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 22 000 $ au festival Fromages, bouffe et traditions de Victoriaville, qui a lieu du 14 au 16 juin.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

L'événement Fromages, bouffe et traditions de Victoriaville est une vitrine extraordinaire du savoir-faire des agrotransformatrices et agrotransformateurs d'ici qui saura séduire les adeptes de bouffe et les grands passionnés culinaires. Cet événement fait partie des destinations gourmandes qui font vivre la région à l'approche de la saison estivale.

Citations :

« Je suis fière de faire partie d'un gouvernement qui a à coeur de soutenir des événements qui font rayonner le Québec comme destination par excellence pour le tourisme gourmand! Ce sont des événements comme celui-ci qui participent à la vitalité économique et culturelle de la région du Centre-du-Québec. J'invite chaleureusement les visiteuses et visiteurs à profiter pleinement de leur séjour dans la région pour découvrir les attraits et les activités qui l'animent. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Ce sont des événements comme Fromages, bouffe et traditions de Victoriaville qui ouvrent la porte à la rencontre entre les consommateurs et les producteurs de la région. Ces moments conviviaux favorisent le développement de notre économie agroalimentaire locale et font rayonner la ville de Victoriaville auprès des visiteuses et visiteurs. J'encourage grandement la population à profiter de ces trois jours festifs pour découvrir et redécouvrir les produits de chez nous! »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme offre une aide financière de 12 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation accorde un montant de 10 000 $ à Fromages, bouffe et traditions de Victoriaville dans le cadre du Programme d'appui au développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire en région.

Lien connexe :

Réseaux sociaux :

14 juin 2024 à 16:21

