Lotto Max - Un groupe de 10 collègues d'une entreprise familiale de Stanstead remporte un million de dollars

MONTRÉAL, le 22 mai 2024 /CNW/ - Dix collègues, résidents de l'Estrie, se partagent un Maxmillions, soit un lot de 1 000 000 $, qu'ils ont remporté en Formule groupe lors du tirage du Lotto Max du 10 mai dernier. Les gagnants travaillent dans une entreprise familiale de Stanstead, Ogden Granite, spécialisée dans la taille de monuments en granite.

Faits saillants

Le groupe, composé de six membres de la famille Bronson et de quatre des employés de leur entreprise, joue à la loterie ensemble depuis maintenant trois ans.

C'est Gordon Bronson qui a fait l'heureuse découverte le lendemain du tirage, en allant faire valider son billet. Il a tout d'abord cru que le groupe avait remporté un lot de 100 000 $, mais le commis l'a rapidement corrigé en lui expliquant que c'était plutôt chacun des membres qui remportait 100 000 $, pour un total d'un million!

En sortant du commerce, il s'est dirigé vers le travail pour annoncer la nouvelle à sa famille et à ses collègues.

« Il m'a montré le coupon de validation sur lequel était écrit le montant, mais je pensais que c'était une blague. Je ne l'ai pas pris au sérieux! », a raconté sa fille, Tamara Bronson. Gordon a par la suite demandé à Tamara de rassembler tous les membres du groupe dans une salle pour leur annoncer l'heureuse nouvelle. « Tout le monde était sans mots! »

Membres du groupe :

Gordon R. Bronson (responsable du groupe);

Tamara Bronson;

Joshua Bronson;

Christopher Bronson;

Robert Allen Bronson Rickey Buzzell;

Michel Côté;

Jack Gustin;

Reginald Dubois;

Kevin Shelden.

Le billet gagnant a été acheté au dépanneur Proprio Amis, situé au 45, rue Principale, à Stanstead. Ce détaillant recevra une commission de 10 000 $, équivalant à 1 % du gain.

Une région chanceuse!

Les résidents de l'Estrie ont eu la main heureuse au cours des derniers mois. Plusieurs lots d'importance ont été versés à des gens de la région, dont un lot de 7 000 000 $, remporté par les soeurs Maryse et Manon Gaudreault lors du tirage de la Grande Vie du 28 décembre, et un lot de 55 000 000 $, gagné par Jean Larocque et Catherine Ennis lors du tirage du Lotto Max du 31 octobre dernier. Ce dernier est le plus gros lot à avoir été remis au Québec en 2023.

En bref

Loterie : Lotto Max (en Formule groupe)

Lot remporté : 1 000 000 $

Catégorie : Maxmillions

Date du tirage : 10 mai 2024

Lieu de résidence des gagnants : Estrie

Lieu d'achat du billet : dépanneur Proprio Amis (45, rue Principale, Stanstead )

À propos de Loto-Québec

Loto-Québec divertit les Québécois depuis plus de 50 ans et ses activités bénéficient à toute la collectivité. En 2023, elle a remis plus de 1,6 milliard de dollars en lots à la loterie. Les gagnants de lots importants figurent sur la page Gagnants de la section Loteries du site lotoquebec.com. Découvrez leur histoire.

La commercialisation responsable est au coeur des activités de Loto-Québec. Celle-ci détient d'ailleurs la plus haute certification internationale en jeu responsable, décernée par la World Lottery Association.

