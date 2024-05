iA Groupe financier annonce les résultats des scrutins tenus lors de son assemblée annuelle





QUÉBEC, le 10 mai 2024 /CNW/ - Monsieur Jacques Martin, président du conseil d'administration de iA Groupe financier, est heureux d'annoncer que les candidats désignés dans la circulaire de sollicitation de procurations du 12 mars 2024 (« circulaire ») ont été élus aux postes d'administrateurs de iA Société financière inc. (« iA Société financière ») et que les candidats désignés dans le document d'information pour les porteurs de polices avec participation du 12 mars 2024 (« document d'information ») ont été élus aux postes d'administrateurs de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. (« iA Assurance »).

Changement à la présidence du comité d'audit

iA Groupe financier annonce un changement à la présidence du comité d'audit. Madame Danielle G. Morin, qui a occupé le poste de présidente du comité d'audit pendant cinq ans et qui nous a fait part de son intention de ne pas se représenter au conseil cette année, a terminé son mandat d'administratrice le 9 mai 2024. Madame Ginette Maillé succède madame Morin à titre de présidente du comité d'audit. Madame Maillé est comptable professionnelle agréée et possède plus de 30 ans d'expérience financière.

Résultats de scrutins

iA Groupe financier annonce aussi le résultat des scrutins tenus lors de son assemblée annuelle le 9 mai 2024.

Pour iA Société financière :

1. Élection d'administrateurs par les actionnaires ordinaires

Chacun des candidats aux postes d'administrateurs représentant les porteurs d'actions ordinaires énumérés dans la circulaire a été élu.

Nom du candidat Votes pour % Abstentions % William F. Chinery 69 979 225 99,89 74 920 0,11 Benoit Daignault 69 990 906 99,91 63 239 0,09 Nicolas Darveau-Garneau 69 469 712 99,17 584 433 0,83 Martin Gagnon 70 001 531 99,92 52 614 0,08 Alka Gautam 69 977 244 99,89 76 901 0,11 Emma K. Griffin 69 484 937 99,19 569 208 0,81 Ginette Maillé 69 417 510 99,09 636 635 0,91 Jacques Martin 67 658 490 96,58 2 395 655 3,42 Monique Mercier 68 766 483 98,16 1 287 662 1,84 Marc Poulin 69 187 393 98,76 866 752 1,24 Suzanne Rancourt 69 012 715 98,51 1 041 430 1,49 Denis Ricard 69 994 140 99,91 60 005 0,09 Ouma Sananikone 69 467 192 99,16 586 953 0,84 Rebecca Schechter 69 522 473 99,24 531 672 0,76 Ludwig W. Willisch 69 976 628 99,89 77 517 0,11

2. Nomination de l'auditeur externe

Deloitte S.E.N.C.R.L. a été nommé à titre d'auditeur externe de la société.

Votes pour % Abstentions % 62 873 131 89,63 7 270 760 10,37

3. Scrutin consultatif sur la rémunération de la haute direction

La résolution consultative sur l'approche de iA Société financière concernant la rémunération de la haute direction a été approuvée.

Votes pour % Votes contre % 64 645 356 92,28 5 408 537 7,72

4. Proposition d'actionnaires n° 1

La proposition d'actionnaires n° 1 - Rémunération incitative pour l'ensemble des employés au regard d'objectifs ESG a été rejetée.

Votes pour % Votes contre % 1 990 472 2,84 68 063 285 97,16

5. Proposition d'actionnaires n° 2

La proposition d'actionnaires n° 2 - Assemblées annuelles des actionnaires en personne a été accueillie.

Votes pour % Votes contre % 37 284 712 53,22 32 768 979 46,78

6. Proposition d'actionnaires n° 3

La proposition d'actionnaires n° 3 - Nomination de l'auditeur a été rejetée.

Votes pour % Votes contre % 6 582 235 9,40 63 471 855 90,60

7. Proposition d'actionnaires n° 4

La proposition d'actionnaires n° 4 - Vote consultatif sur les politiques environnementales a été rejetée.

Votes pour % Votes contre % 14 216 067 20,29 55 838 023 79,71

Pour iA Assurance :

1. Élection d'administrateurs par l'unique porteur d'actions ordinaires

Chacun des candidats aux postes d'administrateurs représentant l'unique porteur d'actions ordinaires énumérés dans le document d'information a été élu.

Nom du candidat Votes pour % Abstentions % William F. Chinery 113 575 222 100 0 0 Nicolas Darveau-Garneau 113 575 222 100 0 0 Martin Gagnon 113 575 222 100 0 0 Emma K. Griffin 113 575 222 100 0 0 Jacques Martin 113 575 222 100 0 0 Denis Ricard 113 575 222 100 0 0 Ouma Sananikone 113 575 222 100 0 0 Rebecca Schechter 113 575 222 100 0 0

2. Élection d'administrateurs par les porteurs de polices avec participation

Chacun des candidats suivants aux postes d'administrateurs représentant les porteurs de polices avec participation énumérés dans le document d'information a été élu.

Nom du candidat Votes pour % Abstentions/Contre % Benoit Daignault 304 95,90 27 4,10 Ginette Maillé 309 97,17 22 2,83 Monique Mercier 308 96,86 23 3,14 Suzanne Rancourt 306 96,53 25 3,47 Marc Poulin 309 96,56 22 3,44

3. Nomination de l'auditeur externe par l'unique porteur d'actions ordinaires

Deloitte S.E.N.C.R.L. a été nommé à titre d'auditeur externe de iA Assurance.

Votes pour % Abstentions % 113 575 222 100 0 0

Les résultats définitifs à l'égard des questions soumises à un vote lors de l'assemblée annuelle seront déposés auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et seront disponibles sur sedarplus.ca.

À propos de iA Groupe financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine des plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondé en 1892, il figure au nombre des grandes sociétés publiques au Canada. Ses titres sont inscrits à la Bourse de Toronto, sous les symboles IAG (actions ordinaires) et IAF (actions privilégiées).

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société financière inc. et l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exercent leurs activités.

