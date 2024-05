Suspension de la négociation par l'Organisme canadien de réglementation des investissements - KING

L'OCRI a suspendu la négociation des titres suivants : Société : King Global Ventures Inc. Symbole à la Bourse de croissance TSX : KING Les titres : Oui Motif : Nouvelle en attente Heure de la suspension (HE) : 13 h 38 L'OCRI peut prendre la...

Les gouvernements du Canada et du Québec, de concert avec l'organisme Mission Unitaînés et la Ville de Montréal, annoncent la construction dans les deux prochaines années d'un immeuble de 100 logements sociaux et abordables pour personnes âgées...