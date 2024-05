SERVICE DE SAUVETEURS FAIT L'ACQUISITION DE LA DIVISION DE LA GESTION DE SURVEILLANCE AQUATIQUE DE PLPS.





QUÉBEC, le 10 mai 2024 /CNW/ - Service de sauveteurs, leader québécois dans l'industrie des services de gestion de sauveteurs a annoncé aujourd'hui l'acquisition de la division des activités aquatiques de PLPS, une entreprise fondée en 1992, déjà bien établie de la région du grand Montréal.

Solidement implanté dans le domaine de surveillance aquatique depuis de nombreuses années, la division de la gestion de surveillance aquatique de PLPS change de main. Cette acquisition marque une étape significative dans la stratégie de croissance de Service de sauveteurs, renforçant ainsi sa position au sein de l'industrie aquatique québécoise.

Avec cette acquisition, Service de sauveteurs élargit son portefeuille de services et étend sa présence géographique pour mieux servir sa clientèle à travers la province de Québec. En tant que chef de file dans le secteur aquatique déjà bien ancrée dans la région de Québec, Trois-Rivières, Charlevoix, Ottawa et Montréal, Service de sauveteurs vient renforcer son engagement au sein de la région administrative du grand Montréal et solidifie son emprise au coeur de la Métropole québécoise en comptabilisant un ajout significatif de plus d'une cinquantaine d'employés.

"Nous sommes ravis d'accueillir PLPS au sein de la famille de Service de sauveteurs. Cette acquisition témoigne de notre engagement soutenu à offrir des services innovants et répondre aux besoins en constante évolution de nos clients", a déclaré Stéphane Joly, vice-président de Service de sauveteurs et principal artisan de cette transaction.

La direction de Service de sauveteurs composée de M.Richard Bernier et M. Stéphane Joly tient à souhaiter chaleureusement la bienvenue à Mme Ronna Katz-Zeitlin, ainsi que toute l'équipe de PLPS au sein de leur personnel.

À propos de Service de sauveteurs

Service de sauveteurs est né en 2001 de l'initiative de Richard Bernier, aussi propriétaire de la plus grande école privé de natation au Québec : Québec Natation. Devant la demande grandissante des entreprises et organisations pour la gestion de personnel aquatique, Stéphane Joly s'est joint comme associé en 2019. Aujourd'hui, Service de sauveteurs agit comme fournisseur en gestion aquatique pour plus de 250 piscines et plages à travers la province chaque année. L'offre de services s'est aussi étendue à d'autres sphères pour répondre aux besoins de la clientèle : gestion de piscines, de programmes d'activités aquatiques et d'installations sportives et récréatives. Avec un excellent service et une solide réputation, le Service de sauveteurs vous offre tout ce que vous recherchez sous un même toit, et ce, partout au Québec et en Ontario.

10 mai 2024 à 12:52

