GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC. ANNONCE L'ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS





LASALLE, QC, le 10 mai 2024 /CNW/ - GDI Services aux immeubles inc. (« GDI ») (TSX: GDI) annonce que les candidats nommés dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 28 mars 2024 ont été élus administrateurs de GDI lors de l'assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires tenue le 10 mai 2024. Un rapport de résultat des votes détaillant notamment les résultats des votes pour l'élection des administrateurs a été déposé sur SEDAR+ conjointement et à la même date que ce communiqué et est accessible en visitant le www.sedarplus.ca.

Chacun des 7 candidats proposés a été élu selon les résultats suivants :

Nom du candidat POUR ABSTENTION David G. Samuel 94,44 % 5,56 % Claude Bigras 99,72 % 0,28 % Suzanne Blanchet 99,16 % 0,84 % Michael Boychuk 99,84 % 0,16 % Robert J. McGuire 94,91 % 5,09 % Anne Ristic 93,24 % 6,76 % Richard G. Roy 98,96 % 1,04 %

À PROPOS DE GDI

GDI est un chef de file intégré en matière de prestation de services commerciaux aux immeubles qui offre un éventail de services aux propriétaires et aux gestionnaires de divers établissements au Canada et aux États-Unis tels que des immeubles de bureaux, des établissements d'enseignement, des centres de distribution, des installations industrielles, des établissements de soins de santé, des stades et lieux évènementiels, des hôtels, des centres commerciaux, des aéroports et autres infrastructures de transport. Les capacités de GDI en matière de prestation de services commerciaux aux immeubles comprennent des services commerciaux liés à l'hygiène, à la propreté et à l'entretien de bâtiments, d'ingénierie énergétique et optimisation de la performance énergétique, des services d'installation, d'entretien et de réparation de systèmes mécanique, électrique et d'automatisation de bâtiments, et de systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération, de même que d'autres services complémentaires comme des services de fabrication et de distribution de produits d'entretien. Les actions à droit de vote subalterne de GDI sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto (TSX : GDI). Des renseignements supplémentaires sur GDI peuvent être obtenus sur son site Web, à l'adresse www.gdi.com.

SOURCE GDI Integrated Facility Services Inc.

10 mai 2024 à 12:15

Communiqué envoyé leet diffusé par :