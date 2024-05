Momcozy célèbre la maternité avec un événement « Momcozy Village » au Babylist Beverly Hills





NEW YORK, 10 mai 2024 /PRNewswire/ -- Le 9 mai, Momcozy, un leader mondial des soins maternels et infantiles, a organisé un événement réconfortant au Babylist Beverly Hills dans le cadre de sa campagne « Momcozy Village ». Cette initiative souligne la croyance selon laquelle « il faut un village pour élever une mère », en mettant l'accent sur la création de solides réseaux de soutien qui sont essentiels pour les mères qui naviguent dans les complexités de la parentalité moderne. L'événement a également marqué une étape importante dans la collaboration continue de Momcozy avec Babylist, une plateforme de premier plan dans l'industrie de la maternité et du bébé.

L'événement exclusif a rassemblé des leaders d'opinion clés, des utilisateurs Momcozy dévoués, des journalistes, la thérapeute agréée en matière de mariage et de famille, Gayane Aramyan, et la Dre Colette Wiseman, médecin et IBCLC, pour engager des conversations significatives sur les systèmes de soutien qui forment l'épine dorsale de la « Momcozy Village. »

Aramyan a facilité une présentation puissante qui a mis en lumière les barrières entre les mères et la satisfaction de leurs besoins. Par la suite, elle a exploré les répercussions de la culpabilité de la mère et a dirigé une méditation guidée pour que les participants puissent l'explorer davantage. La présentation a été suivie d'une séance de photos de groupe mémorable symbolisant les liens solides formés. L'événement s'est conclu par la distribution d'un cadeau VIP spécialement préparé - Momcozy Village Supply Box, laissant aux participants des souvenirs durables et un sentiment de communauté plus fort.

Depuis juin 2023, la collaboration de Momcozy avec Babylist a considérablement amélioré la présence de la marque sur le marché, en lançant plus de 20 produits en vedette allant des pompes à sein aux textiles domestiques. En mars 2024, ce partenariat a été renforcé par l'ouverture de la section Momcozy au Babylist Beverly Hills Showroom & Shop, qui a amélioré la visibilité des produits et l'interaction avec les clients.

Pour en savoir plus sur les produits innovants de Momcozy et la campagne « Momcozy Village », vous pouvez visiter leur groupe Facebook, une communauté en ligne où les mères se connectent et se soutiennent mutuellement. Rejoignez la communauté en soutenant le parcours de chaque mère avec des solutions innovantes et un réseau de soutien engagé.

À propos de Momcozy

Depuis 2018, Momcozy apporte le meilleur confort aux mères avec des pompes à sein portables, des soutiens-gorge et d'autres produits de soins maternels. Approuvé par 3 millions de mères dans plus de 60 pays, Momcozy est un compagnon pour les femmes, de la grossesse à la maternité précoce. Grâce à son innovation continue et à son engagement à créer des designs douillets nés de l'amour, Momcozy gagne en portée et en impact pour rendre la vie des mères plus facile dans le monde entier.

