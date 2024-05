Avis aux médias - Le gouvernement du Canada fera une annonce au sujet de la lutte contre le vol de véhicules

Avec grand tapage et auprès de partenaires et invités estimés, le Groupe WestJet a lancé aujourd'hui son vol inaugural vers Séoul à partir de sa plaque tournante mondiale de Calgary, établissant une liaison directe entre...

Le ministre des Transports et lieutenant du Québec, Pablo Rodriguez, et le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, François-Philippe Champagne, feront une annonce au sujet de la lutte contre le vol de véhicules. Les ministres...