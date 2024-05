Manuvie fait l'annonce des administrateurs élus





C$ unless otherwise stated TSX/NYSE/PSE: MFC SEHK: 945

TORONTO, May 9, 2024 /CNW/ - La Société Financière Manuvie (Manuvie) a annoncé aujourd'hui que chacun des 13 candidats proposés à l'élection lors de l'Assemblée annuelle des actionnaires qui s'est tenue plus tôt aujourd'hui a été élu. Voici les résultats détaillés du vote :

NOM DU CANDIDAT VOTES FAVORABLES % ABSTENTIONS % Nicole S. Arnaboldi 956 867 793 98,85 % 11 101 542 1,15 % Guy L. T. Bainbridge 950 912 017 98,24 % 17 057 318 1,76 % Susan F. Dabarno 957 211 482 98,89 % 10 757 853 1,11 % Julie E. Dickson 962 872 247 99,47 % 5 097 088 0,53 % J. Michael Durland 964 510 026 99,64 % 3 459 309 0,36 % Roy Gori 964 673 579 99,66 % 3 295 756 0,34 % Donald P. Kanak 963 919 759 99,58 % 4 048 254 0,42 % Vanessa Kanu 963 182 714 99,51 % 4 785 299 0,49 % Donald R. Lindsay 949 330 595 98,07 % 18 638 740 1,93 % C. James Prieur 955 489 422 98,71 % 12 479 913 1,29 % May Tan 963 006 243 99,49 % 4 961 770 0,51 % Leagh E. Turner 962 505 326 99,44 % 5 462 687 0,56 % John Wong 964 256 896 99,62 % 3 711 117 0,38 %

Anna Manning a été proposée à l'élection des administrateurs lors de l'assemblée. Toutefois, pour des raisons personnelles, elle ne s'est pas présentée à l'élection et sa nomination a été reportée. Anna est une dirigeante accomplie et nous sommes très heureux qu'elle ait accepté de se joindre au conseil d'administration de Manuvie. Nous prévoyons que sa nomination se fera au cours du prochain trimestre. Nous nous réjouissons à l'idée de l'accueillir au sein du conseil d'administration à ce moment.

Les résultats définitifs des votes à l'égard des questions soumises à l'assemblée annuelle figureront sous peu dans notre site Web (www.manulife.com/fr/investors/annual-meeting.html) et seront déposés auprès des autorités canadiennes et américaines de réglementation des valeurs mobilières.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie, chef de file mondial en services financiers, rend les décisions plus simples et aide les gens à vivre mieux. Son siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Elle propose des conseils financiers et des solutions d'assurance, et elle exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Par l'intermédiaire de Gestion de placements Manuvie, la marque mondiale de son secteur Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde, elle sert des particuliers, des institutions et des participants à des régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2023, Manuvie comptait plus de 38 000 employés, plus de 98 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 35 millions de clients. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».

Les produits ne sont pas tous offerts partout dans le monde. Pour de plus amples renseignements, visitez manuvie.com .

9 mai 2024 à 14:45

