Le CHEO procède à de grands travaux de modernisation pour assurer un air plus propre et plus sain et favoriser les économies d'énergie





OTTAWA, ON, le 9 mai 2024 /CNW/ - Les Canadiens réclament des mesures ambitieuses de lutte contre les changements climatiques pour préserver la qualité de l'air et créer une économie forte et propre pour l'avenir.

Aujourd'hui, Adam van Koeverden, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a annoncé un investissement pouvant atteindre un million de dollars tiré du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone afin de soutenir le programme de rénovations écoénergétiques majeures du Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario (CHEO).

Le secrétaire parlementaire van Koeverden était accompagné d'Alex Munter, président-directeur général du CHEO, de l'honorable David McGuinty, député, et de la conseillère municipale Marty Carr pour souligner le projet, qui comprend notamment l'installation d'un nouveau système de récupération d'énergie et la restructuration des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation. De plus, deux nouvelles thermopompes permettront de réduire la consommation d'énergie des chaudières au gaz naturel. Ces changements répondront aux besoins en chauffage du centre hospitalier et permettront de récupérer et de réutiliser les pertes de chaleur, d'améliorer l'efficacité des systèmes du centre hospitalier et de réduire ses émissions.

Au cours d'une année moyenne, le CHEO émet plus de 6 000 tonnes de gaz à effet de serre (GES). Une fois que ces améliorations auront été apportées, le CHEO sera en mesure de réduire ses émissions globales de GES de plus de 2 500 tonnes par année, soit l'équivalent de la consommation énergétique annuelle d'environ 600 maisons.

De tels projets soutenus par le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone aideront les secteurs à travailler à des solutions novatrices qui leur permettront de réduire les émissions et de créer des emplois, tout en bâtissant un avenir prospère et durable pour les générations à venir.

Citations

« En collaborant avec des organisations de partout au Canada comme le Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario, nous rendons les frais mensuels d'exploitation plus abordables et nous stimulons l'économie, tout en luttant contre les changements climatiques. Grâce au Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone, le gouvernement du Canada collabore avec des chefs de file de la lutte contre les changements climatiques de partout au pays afin de réduire les émissions, pour que nos enfants et nos petits-enfants puissent respirer un air plus pur. Aider les centres hospitaliers à apporter ces changements est tout simplement logique du point de vue de la santé publique. »

- Adam van Koeverden, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Au CHEO, la réduction de nos émissions de carbone aide les enfants d'aujourd'hui et de demain. En dépensant moins en frais d'énergie aujourd'hui, nous pouvons consacrer plus d'argent aux soins des patients. Et la réduction définitive des émissions apportera des bénéfices à long terme. »

- Alex Munter, président-directeur général du CHEO

« Il est tout à fait de mise que le Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario soit en mesure de réduire ses coûts énergétiques, tout en luttant contre les changements climatiques et en investissant dans l'avenir de la génération qu'il dessert chaque jour. »

- L'honorable David McGuinty, député

« L'investissement important que le gouvernement du Canada fait au CHEO pour réduire les émissions est une bonne nouvelle. En effet, cet investissement équivaudra à retirer 2?500 voitures de nos routes. En tant que vice-présidente du Comité de l'environnement et du changement climatique de la ville, je ne pourrais être plus heureuse de cet investissement dans notre environnement et notre santé. »

- Marty Carr, conseillère municipale, Quartier 18 Alta Vista

Faits en bref

Le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone est un volet important des plans de lutte contre les changements climatiques du Canada , car il permet au pays de garder le cap en vue de devenir carboneutre d'ici 2050. Le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone n'est qu'un des nombreux outils qui permet au gouvernement du Canada de travailler avec des partenaires partout au pays à réduire la pollution, à bâtir des collectivités fortes, résilientes et saines et à créer de bons emplois.

, car il permet au pays de garder le cap en vue de devenir carboneutre d'ici 2050. Le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone n'est qu'un des nombreux outils qui permet au gouvernement du de travailler avec des partenaires partout au pays à réduire la pollution, à bâtir des collectivités fortes, résilientes et saines et à créer de bons emplois. Le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone soutient des projets dans l'ensemble du Canada qui investissent dans des technologies éprouvées à faibles émissions de carbone pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. La plus récente période de demandes de financement du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone a pris fin le 8 février 2024. Le processus d'évaluation des demandes du Fonds du Défi est en cours.

qui investissent dans des technologies éprouvées à faibles émissions de carbone pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. La plus récente période de demandes de financement du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone a pris fin le 8 février 2024. Le processus d'évaluation des demandes du Fonds du Défi est en cours. Le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone soutient également l'action climatique des peuples autochtones, grâce au nouveau Fonds de leadership autochtone, qui vise à faire des investissements dans des projets d'énergie propre et d'efficacité énergétique menés par les communautés et les organisations des Premières Nations, des Inuits et des Métis. L'appel de propositions pour ce volet de financement sera ouvert du 31 janvier 2024 au 31 mars 2027.

En 2022, le Canada a publié le Plan de réduction des émissions pour 2030, qui présente les mesures à prendre pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 p. 100 sous les niveaux de 2005 d'ici 2030 et atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Liens connexes

9 mai 2024 à 12:30

