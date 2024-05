/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le gouvernement du Canada fera une annonce au sujet d'investissements visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre en Ontario/

Les représentants des médias sont priés de noter qu'Adam van Koeverden, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, fera une annonce au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du...

Les membres des médias sont invités à se joindre à l'honorable Harjit S. Sajjan, président du Conseil privé du Roi pour le Canada, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, à...