Déménagement du CN au réaménagement phare de Kevric au 600, rue de La Gauchetière Ouest





MONTRÉAL, 09 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) et Kevric ont conjointement annoncé aujourd'hui que le CN déménagera son siège social au projet 600 DLG de Kevric, situé au 600, de La Gauchetière Ouest. Le bail de 20 ans débutera en 2028 et couvre les 18 premiers étages de l'immeuble, totalisant plus de 440 000 pieds carrés. Le CN commencera à déménager certains services dès 2026.



« Le CN fait partie de l'ADN du centre-ville de Montréal depuis plus de 100 ans. Maintenir la présence de notre siège social au coeur de la ville fait partie intégrante de notre identité. Les membres de notre personnel sont notre plus grand avantage concurrentiel et nous avons choisi avec soin notre nouveau siège. Nous voulons continuer à inspirer l'innovation et la collaboration dans un milieu de travail qui favorisera la croissance de notre personnel. »

- Ghislain Houle, vice-président exécutif et chef de la direction financière

« Nous sommes fiers d'accueillir le siège social du CN au 600 DLG. Cet engagement par une aussi grande organisation confirme l'importance des environnements de travail performants et centraux pour les entreprises. Nous sommes convaincus du rôle crucial que jouent les immeubles de bureaux de fine pointe au centre-ville de Montréal pour en assurer la vitalité économique. Le 600 DLG est l'exemple le plus récent de cette conviction et sa transformation démontre avec brio notre capacité à exécuter des projets complexes et visionnaires. »

- Richard Hylands, président et fondateur de Kevric





À propos du 600 DLG

Kevric entreprend la transformation de l'immeuble en appliquant les meilleures pratiques de développement durable. Dès le début de la conception, le projet s'est attaqué à son empreinte environnementale de façon à minimiser et ultimement compenser les émissions de carbone intrinsèque reliées à la transformation. Les travaux de rénovation visent aussi à réduire l'empreinte environnementale opérationnelle annuelle du bâtiment pour livrer un immeuble de bureaux entièrement carboneutre au centre-ville de Montréal. Le 600 DLG est l'adresse de choix pour les organisations ayant fait des engagements corporatifs pour contrer les changements climatiques.

Située dans le Quartier International de Montréal, la tour entièrement transformée offrira au personnel du CN un environnement de travail des plus performants et à la fine pointe. Le siège social du CN se positionnera parmi celui d'autres grandes organisations internationales au sein de ce quartier d'affaires par excellence du centre-ville, alimenté par le dynamisme multi-usage qui s'y est ajouté au fil de son évolution. L'édifice emblématique au nord du Square Victoria arborera fièrement le logo du CN ainsi qu'un nouveau nom qui sera officialisé ultérieurement par le chef de file du transport en Amérique du Nord.

Le réaménagement complet de la tour offrira un environnement de travail de nouvelle génération à ses occupants. Son enveloppe sera entièrement remplacée, proposant des fenêtres plus spacieuses et une nouvelle signature architecturale. Les étages bénéficieront ainsi de vues panoramiques, d'une quantité considérablement plus grande de lumière naturelle ainsi que d'une meilleure efficacité énergétique. L'intégration de technologies d'accès sans contact, de contrôles d'éclairage à détecteur de mouvements et d'écrans solaires automatisés contribuera à offrir une expérience de travail à la fine pointe, permettant ainsi aux organisations et à leurs équipes de se concentrer sur le dépassement de leurs objectifs d'affaires, le développement de nouvelles opportunités innovantes et l'épanouissement de leur culture d'entreprise.

La toute nouvelle entrée principale en construction, située à l'intersection de la rue de La Gauchetière O. et de la Côte du Beaver Hall, sera intégrée à l'entrée modernisée face au Square Victoria pour reconnecter la tour au quartier environnant. Intégrées dans un nouvel atrium architectural, ces nouvelles entrées s'ajouteront à l'accessibilité inégalée du 600 DLG, qui comprend un accès intérieur direct à la station de métro Square-Victoria-OACI et au réseau piétonnier souterrain de Montréal (RESO), une entrée face au Réseau express vélo (REV), une proximité à la station Gare Centrale du REM et des connexions fluides aux principales artères de circulation du centre-ville.

Le déménagement du siège social du CN au 600, de La Gauchetière O. s'ajoute ainsi aux locataires actuels de l'immeuble (Raymond Chabot Grant Thornton, Logistec et Alten Canada), entraînant un taux d'occupation de la tour à plus de 80 %, laissant ainsi seulement les prestigieux cinq étages situés au sommet de la tour comme étant toujours disponibles.

À propos du CN

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l'économie, aux clients et aux collectivités qu'il dessert, il achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. Le réseau du CN relie les côtes est et ouest du Canada au sud des États-Unis grâce à un réseau ferroviaire de 18 800 milles. Le CN et ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN maintient son engagement à l'égard des programmes de responsabilité sociale et de l'environnement.

À propos de Kevric

Depuis plusieurs années, la Corporation immobilière Kevric s'est imposée comme chef de file de l'immobilier canadien. Son rayonnement toujours grandissant dans les régions de Montréal, de Toronto et de la capitale nationale, lui vaut une place de choix parmi les grands développeurs, propriétaires privés et gestionnaires d'immobilier commercial au Canada. Kevric possède une solide expertise dans les projets de transformation complexes et révolutionnaires : la Corporation se distingue par son approche entrepreneuriale et audacieuse pour s'attaquer à des défis de tailles. Les compétences de Kevric, soit l'identification, l'acquisition et le repositionnement d'immeubles, lui ont permis de rénover de nombreux édifices en actifs de première classe et ainsi de participer à la création de valeur tant recherchée par ses partenaires. Par ses projets emblématiques, notamment ceux du 600 DLG, de la Tour Air Canada et de la Place Bonaventure, Kevric est fortement ancrée dans le pôle d'affaires du Quartier international de Montréal.

La Corporation offre des services spécialisés dans l'édification et le réaménagement d'immeubles, la gestion d'actifs, la location ainsi que le financement de projets. Elle est actuellement propriétaire et gestionnaire d'immeubles dans la région métropolitaine de Toronto et au centre-ville de Montréal.

Pour Kevric, veuillez communiquer avec :

Francesca Jacob-Thibault

Citoyen

Tél. : 1 418 569-8707

Courriel : [email protected]

Pour en savoir plus sur le 600 DLG, veuillez communiquer avec :

Marie-Ève St-Arnaud

Kevric

Tél. : 1 514 397-2220

Courriel : [email protected]

Pour le CN, veuillez communiquer avec :

Médias Investisseurs Jonathan Abecassis Stacy Alderson Premier directeur Vice-présidente adjointe Affaires publiques et relations avec les médias Relations avec les investisseurs 438 455-3692 514 399-0052



[email protected]



[email protected]





Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bd512785-92c2-47ad-a8b4-01d8cbee5bc4

9 mai 2024 à 05:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :