Les finalistes de la compétition The smarter E AWARD 2024 présentent des solutions innovantes pour un approvisionnement en énergie renouvelable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7





Le secteur énergétique connaît une profonde mutation. Les sources d'énergie renouvelables sont devenues de plus en plus rentables ces dernières années, constituant désormais la solution la plus économiquement viable pour produire de l'électricité. Leur déploiement s'accélère et les technologies deviennent de plus en plus sophistiquées. Les énergies renouvelables sont donc en plein essor. Un certain nombre d'entreprises visionnaires contribuent à ce développement en proposant des technologies, des idées et des concepts modernes. Les développements les meilleurs et les plus innovants ont été nominés dans le cadre de The smarter E AWARD 2024. Un prix sera décerné dans cinq catégories : Photovoltaïque, Stockage de l'énergie, e-Mobilité, Énergie intégrée intelligente et Projets remarquables. Les lauréats seront célébrés à la veille du salon The smarter E Europe, le 18 juin à 18 h 15, à l'International Congress Center München (ICM). La plus grande alliance européenne de salons du secteur énergétique verra la réunion de quatre salons (Intersolar Europe, ees Europe, Power2Drive Europe et EM-Power Europe) et se tiendra au parc des expositions de Messe München du 19 au 21 juin.

Intelligence, innovation, interdisciplinarité ? En tant que plus grande alliance européenne de salons du secteur énergétique, The smarter E Europe se focalise sur des sujets clés dans l'objectif d'assurer un approvisionnement en énergie renouvelable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. L'accent sera mis sur l'énergie solaire, les technologies de stockage, l'électromobilité ainsi que sur la gestion des réseaux et de l'énergie. La compétition The smarter E AWARD est présentée chaque année dans le cadre de ce salon. Ce prix de l'innovation récompense les entreprises et leurs produits qui façonnent activement le monde énergétique de demain. Les finalistes de cette année illustrent des tendances claires - de l'intelligence artificielle et des jumeaux numériques en passant par les solutions logicielles en tant que service, pour une performance et une efficacité accrues. Ces entreprises sont les finalistes de The smarter E AWARD 2024.

Finalistes de la catégorie Photovoltaïque

Aiko Energy (Chine)

ArcelorMittal Construction (France)

Euronergy (Pays-Bas)

Institute for Solar Energy Research ISFH + Aerial PV Inspection (Allemagne)

NexWafe (Allemagne)

PVcase (Lituanie)

Shenzhen Hopewind Electric (Chine)

SMA Solar Technology (Allemagne)

Solar Materials (Allemagne)

WAVELABS Solar Metrology Systems (Allemagne)

Finalistes de la catégorie Stockage de l'énergie

Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL) (Chine)

Cubenergy (Chine)

Enphase Energy (États-Unis)

ESS Tech (États-Unis)

HagerEnergy (Allemagne)

Jackery Technology (États-Unis)

Pfannenberg Europe (Allemagne)

Sigenergy Technology Co., Ltd. (Chine)

sonnen (Allemagne)

Trina Storage (Chine)

Finalistes de la catégorie e-Mobilité

Autel Europe (Allemagne)

Designwerk Technologies (Suisse)

EcoG (Allemagne)

Huawei Digital Power (Chine)

Road (Pays-Bas)

SolarPaint by Apollo Power (Israël)

Vector Informatik (Allemagne)

XCharge Europe (Allemagne)

Finalistes de la catégorie Énergie intégrée intelligente

CyberGrid (Allemagne)

Delfos ? Intelligence Asset Management (Espagne)

dvlp.energy (Allemagne)

Entrix (Allemagne)

Off-Grid Europe (Allemagne)

PIONIERKRAFT (Allemagne)

SolarEdge (Israël)

suena (Allemagne)

The Mobility House (Allemagne)

Finalistes de la catégorie Projets remarquables

3SUN (Italie)

Beijing HyperStrong Technology (Chine)

Boreal Light (Allemagne)

CALB Group (Chine)

Huawei Digital Power (Chine)

IO-Dynamics (Allemagne)

LONGi Solar Technology (Chine)

MaxSolar (Allemagne)

Red Sea Global (Arabie saoudite)

Siemens (Allemagne)

Pour plus d'informations, prière de consulter :

www.TheSmarterE-award.com

The smarter E Europe

« Accélérer les solutions énergétiques intégrées », telle est la devise de The smarter E Europe. La plus grande alliance européenne de salons du secteur énergétique met l'accent sur les solutions intersectorielles pour un approvisionnement en énergie renouvelable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, couvrant l'électricité, le chauffage et les transports. The smarter E Europe réunira quatre salons et aura lieu du 19 au 21 juin 2024 au parc des expositions de Messe München.

Pour plus d'informations, prière de consulter : www.TheSmarterE.de

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

9 mai 2024 à 02:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :