GMA CI et Munro Partners ferment les marchés





TORONTO, le 8 mai 2024 /CNW/ - Des membres de l'équipe de Gestion mondiale d'actifs CI (GMA CI), notamment Nirujan Kanagasingam, vice-président principal, chef de la stratégie des FNB, et Geraldo Ferreira, vice-président principal, responsable des produits de placement et de la surveillance des gestionnaires, ainsi que des membres de l'équipe Munro Partners, notamment les associés fondateurs Nick Griffin et Ronald Calvert ainsi que Akilan Karuna, associé, se sont joints à Graham Mackenzie, directeur général, Produits négociés en bourse à la Bourse de Toronto (TSX), pour fermer les marchés et souligner le cinquième anniversaire de la présence de Munro Partners, une firme de gestion de placements de Melbourne, au Canada.

Un solide partenariat s'est établi entre Gestion mondiale d'actifs CI et Munro Partners, comme le reflète le succès des trois FNB inscrits à la TSX dont Munro est le sous-conseiller : FNB alternatif de croissance mondiale CI Munro (CMAG), Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (CMGG) et Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI (CLML).

Munro Partners est un gestionnaire de placements d'envergure mondiale qui se concentre sur les actions de croissance.

Établie en 2016, cette société compte plus de 4 milliards de dollars canadiens d'actifs sous gestion. Les principaux membres du personnel en sont propriétaires et en exercent le contrôle. Grâce à leur processus de placement exclusif, ces gestionnaires investissent, avec leurs clients, afin de tirer parti de certains des grands changements structurels qui s'opèrent dans le monde.

GMA CI est le cinquième fournisseur de FNB au Canada, avec environ 21,5 milliards de dollars d'actifs sous gestion dans plus de 80 FNB (au 31 mars 2024). La gamme de FNB de GMA CI est très diversifiée et comprend des mandats de bêta, de bêta intelligent, de répartition d'actifs, de volatilité gérée, de gestion active, d'alternatives liquides, d'actifs numériques, d'options d'achat couvertes et d'ESG, ainsi que d'autres mandats thématiques.

Publicité commanditée par CNW. Pour plus d'informations, visitez www.newswire.ca.

SOURCE Toronto Stock Exchange

8 mai 2024 à 19:04

Communiqué envoyé leet diffusé par :