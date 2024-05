Intact Corporation financière annonce les résultats des votes tenus à son assemblée annuelle des actionnaires de 2024





TORONTO, le 8 mai 2024 /CNW/ - Intact Corporation financière (TSX: IFC) a annoncé les résultats des votes tenus lors de son assemblée annuelle des actionnaires de 2024, qui s'est déroulée virtuellement le 8 mai 2024 par webdiffusion vidéo en direct.

1. Élection des administrateurs

Les candidats aux postes d'administrateur proposés à l'élection dans sa circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 27 mars 2024 ont été élus en qualité d'administrateurs d'Intact Corporation financière. Les résultats détaillés de ce vote sont indiqués ci-après.

Candidat Votes

POUR % de votes

POUR Votes

CONTRE % de votes

CONTRE Charles Brindamour 140 376 262 99,88 % 169 300 0,12 % Emmanuel Clarke 140 463 571 99,94 % 81 991 0,06 % Janet De Silva 139 699 747 99,40 % 845 815 0,60 % Michael Katchen 139 331 314 99,14 % 1 214 248 0,86 % Stephani Kingsmill 138 917 683 98,84 % 1 627 878 1,16 % Jane E. Kinney 138 969 492 98,88 % 1 576 069 1,12 % Robert G. Leary 139 321 507 99,13 % 1 224 055 0,87 % Sylvie Paquette 139 333 314 99,14 % 1 212 248 0,86 % Stuart J. Russell 139 331 007 99,14 % 1 214 555 0,86 % Indira V. Samarasekera 137 177 356 97,60 % 3 368 205 2,40 % Frederick Singer 138 936 674 98,86 % 1 608 887 1,14 % Carolyn A. Wilkins 140 459 945 99,94 % 85 617 0,06 % William L. Young 138 661 449 98,66 % 1 884 113 1,34 %

2. Nomination de Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L. à titre d'auditeur

Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L. a été nommé auditeur d'Intact Corporation financière. Les résultats détaillés de ce vote sont indiqués ci-après.

Votes

POUR % des votes

POUR Abstentions



% d'abstentions



130 730 339 92,66 % 10 363 032 7,34 %

3. Renouvellement du régime d'options d'achat d'actions à l'intention des hauts dirigeants de la compagnie

La résolution pour approuver le renouvellement du régime d'options d'achat d'actions à l'intention des hauts dirigeants de la compagnie a été acceptée. Les résultats détaillés de ce vote sont indiqués ci-après.

Votes

POUR % de votes

POUR Votes

CONTRE % de votes

CONTRE 132 600 535 94,35 % 7 945 027 5,65 %

4. Résolution consultative sur l'approche en matière de rémunération de la haute direction

La résolution consultative sur l'approche en matière de rémunération de la haute direction proposée dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction de la compagnie datée du 27 mars 2024 a été acceptée. Les résultats détaillés de ce vote sont indiqués ci-après.

Votes

POUR % de votes

POUR Votes

CONTRE % de votes

CONTRE 135 432 598 96,36 % 5 112 964 3,64 %

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada, l'un des principaux fournisseurs d'assurance spécialisée dans le monde et, avec RSA, un chef de file au Royaume-Uni et en Irlande. La société a connu une croissance interne et par acquisition, et ses primes annuelles totalisent plus de 22 milliards de dollars.

Au Canada, Intact distribue ses produits d'assurance sous la marque Intact Assurance grâce à un vaste réseau de courtiers, notamment sa filiale en propriété exclusive, BrokerLink, et directement aux consommateurs par belairdirect. Intact offre aussi des solutions d'assurance pour les groupes d'affinité par l'intermédiaire de ses groupes d'affinité, de l'assurance voyage ainsi que de l'assurance spécialisée par l'intermédiaire d'Intact Prestige.

Aux États-Unis, Intact Assurance Solutions spécialisées offre une gamme de produits et services d'assurance spécialisée par l'entremise d'agences indépendantes, de courtiers régionaux et nationaux, de grossistes et d'agences générales de gestion.

Au Royaume-Uni, en Irlande et en Europe, Intact offre des solutions d'assurance pour les particuliers et les entreprises ainsi que d'assurance spécialisée sous les marques de RSA, NIG et FarmWeb.

