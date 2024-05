Eaton fournira le système de différentiel innovant ELocker à un grand constructeur de véhicules électrifiés





Eaton, société spécialisée dans la gestion intelligente de l'énergie, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait été sélectionnée par un grand constructeur de véhicules électrifiés pour fournir un système différentiel ELocker® unique destiné à un nouveau SUV hybride électrique rechargeable (PHEV). Contrairement aux PHEV traditionnels, qui utilisent un moteur électrique et un moteur à combustion interne pour entraîner toutes les roues motrices, ce nouveau modèle utilise un moteur électrique pour entraîner les roues arrière et un moteur électrique ou un moteur à combustion interne en option pour entraîner les roues avant.

« L'ELocker devait être conçu pour être compatible avec le fluide d'une transmission électrique, qui est plus léger et présente une viscosité plus faible que les huiles d'essieu et de transmission », explique Mark Kramer, directeur de l'unité commerciale ePowertrain au sein du Mobility Group d'Eaton. « Pour relever ce défi, les ingénieurs d'Eaton ont modifié les conceptions traditionnelles du différentiel ELocker en utilisant des conceptions, matériaux et revêtements de qualité supérieure. »

Le différentiel Eaton ELocker® est un différentiel à verrouillage électronique conçu pour les conducteurs souhaitant bénéficier d'un contrôle total et d'une traction à la demande. Il est doté d'engrenages forgés qui offrent la résistance et la durabilité nécessaires à la conduite tout-terrain et récréative, tandis que ses commandes électroniques permettent au conducteur de choisir le mode de conduite et offrent une fiabilité accrue par rapport à des produits similaires à commande pneumatique. Il suffit d'appuyer sur un interrupteur au tableau de bord pour que le différentiel envoie tout le couple disponible de manière égale aux roues gauche et droite, offrant ainsi une traction maximale pour surmonter les terrains difficiles.

Eaton est une société de gestion intelligente de l'énergie qui se consacre à la protection de l'environnement et à l'amélioration de la qualité de vie des gens partout dans le monde. Nous fabriquons des produits pour les marchés des centres de données, services publics, industriels, commerciaux, de construction de machines, résidentiels, aérospatiaux et de mobilité. Nous sommes guidés par notre engagement à faire des affaires de manière appropriée, à opérer de façon durable et à aider nos clients à gérer l'énergie, aujourd'hui et à l'avenir. En capitalisant sur les tendances de croissance mondiale de l'électrification et de la numérisation, nous accélérons la transition de la planète vers les sources d'énergie renouvelables, aidons à résoudre les défis les plus urgents de la gestion de l'énergie dans le monde et construisons une société plus durable pour les gens d'aujourd'hui et les générations à venir.

Eaton a été fondée en 1911 et est cotée à la Bourse de New York depuis plus d'un siècle. Nous avons enregistré des revenus de 23,2 milliards de dollars en 2023 et prenons en charge des clients dans plus de 160 pays. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.eaton.com. Suivez-nous sur LinkedIn.

