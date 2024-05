Le MELCCFP ordonne à la Ferme de la Grande-Allée inc. de Lyster de remettre en état des milieux humides et hydriques détruits illégalement





NICOLET, QC, le 8 mai 2024 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs ordonne à la Ferme de la Grande-Allée inc. de Lyster, au Centre-du-Québec, de remettre en état un terrain où des travaux dans des milieux humides et hydriques ont été effectués sans autorisation.

Après avoir reçu un signalement, le Ministère s'est rendu sur place en octobre 2019, au 790, 8e Rang Est, à Lyster, pour y effectuer une inspection. Il a alors constaté qu'un milieu humide d'une superficie de plus de 71 000 m2 avait été détruit par des travaux de déboisement, de labourage et d'aménagement de fossés dans le but d'y implanter de nouveaux champs agricoles. Des travaux ont aussi eu lieu sur la rive de la rivière Perdrix et d'un cours d'eau intermittent situé à proximité, sur une superficie de plus 4 000 m2.

Dès la transmission du premier avis de non-conformité à l'entreprise en décembre 2019, le Ministère lui a demandé de soumettre un plan de restauration des milieux détruits. De 2020 à 2022, plusieurs échanges ont eu lieu entre le Ministère et l'entreprise pour l'obtention d'un plan de restauration acceptable des milieux humides et hydriques. À ce jour, aucun plan de restauration acceptable n'a été déposé.

Les milieux humides et hydriques sont reconnus pour leurs fonctions écologiques indispensables et ils sont un maillon déterminant de la biodiversité du Québec. Leur conservation est au coeur de la mission du Ministère et, malgré les nombreuses interventions de ce dernier dans ce dossier, l'entreprise refuse toujours de se conformer.

À ce stade-ci, dans le souci de protéger l'environnement, le Ministère utilise donc le recours à l'ordonnance pour contraindre l'entreprise à remettre les lieux en état.

Pour prendre connaissance de l'ordonnance no?727 : www.registres.environnement.gouv.qc.ca/ordonnances/index.htm .

