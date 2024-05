Le Texas Cardiac Arrhythmia Institute du St. David Medical Center organise une conférence internationale sur les arythmies cardiaques complexes





AUSTIN, Texas, 8 mai 2024 /PRNewswire/ -- Du 18 au 19 avril 2024, le Texas Cardiac Arrhythmia Institute (TCAI) du St. David Medical Center a organisé son septième symposium international sur les arythmies complexes, EPLive 2024. L'événement de cette année a réuni 1 000 participants inscrits du monde entier, dont l'Argentine, l'Italie et le Japon, et plus de 250 personnes y ont participé en personne.

Les participants comprenaient des électrophysiologistes cardiaques cliniques, des confrères électrophysiologistes et des cardiologues généraux qui s'intéressent au traitement des arythmies cardiaques complexes, une maladie dans laquelle le coeur bat avec un rythme irrégulier ou anormal. Le principal outil d'enseignement était les cas en direct avec des commentaires d'experts diffusés par le Centre d'électrophysiologie du St. David Medical Center, le principal centre d'électrophysiologie robotique en Amérique du Nord.

Les cas réels réalisés pendant EPLive 2024 ont présenté des systèmes d'ablation de champ pulsé (PFA) approuvés commercialement, ce qui représente la plus grande avancée dans le domaine de l'électrophysiologie (EP) depuis des décennies. Le premier cas de PFA approuvé commercialement aux États-Unis a été réalisé plus tôt cette année par des médecins de TCAI. PFA produit des impulsions électriques à haute fréquence pour détruire les cellules musculaires qui provoquent des rythmes cardiaques irréguliers sans utiliser de chaleur ou de froid excessifs. L'approche non thermique n'endommage pas les tissus environnants et, par conséquent, améliore les résultats pour les patients.

« Le caractère pratique d'EPLive, qui expose les professionnels actuels et futurs de l'électrophysiologie à des cas réels des plus grands experts en électrophysiologie au monde dans différents contextes avec de nouvelles technologies, est la raison pour laquelle il est si important de tenir cette conférence de deux jours », Andrea Natale, M.D., F.H.R.S., F.A.C.C., F.E.S.C., électrophysiologiste cardiaque et directeur médical exécutif de TCAI et directeur de cours EPLive, a déclaré. « Avec EPLive, nous nous efforçons d'avoir un impact positif sur la vie des patients dans le monde entier. »

Outre le TCAI, certains des principaux centres du monde ont participé : Albert Einstein College of Medicine (New York), Cleveland Clinic, Houston Methodist, Kansas City Heart Rhythm Institute, Massachusetts General, Monzino Heart Center (Italie), St. Bernard Heart and Vascular Center (Arkansas), UCLA Health, University of Chicago Medicine, UC Health Center (Colorado), University of Pennsylvania et University of Texas Southwestern Medical Center.

En plus des démonstrations du Dr Natale, EPLive a présenté des présentations de plusieurs médecins du TCAI, notamment le codirecteur du cours, Amin Al-Ahmad, M.D., John Allison, M.D., Weeranun Bode, M.D., David Burkhardt, M.D., Robert Canby, M.D., Joseph Gallinghouse, M.D., Rodney Horton, M.D., Patrick Hranitzky, M.D. et David Kessler, M.D.

Les médecins ont reçu un maximum de 14,5 heures du Prix de reconnaissance des médecins (PRA) de catégorie 1 Credittm de l'American Medical Association (AMA) lors de la conférence.

