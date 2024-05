La conclusion d'un accord de 94 millions de dollars avec Summit Ridge Capital alimente l'expansion de la flotte verte de CMM au Brésil





RIO DE JANEIRO, 8 mai 2024 /PRNewswire/ -- Dans le cadre d'une avancée significative vers des opérations maritimes durables, la Compagnie Maritime Monégasque (CMM) a annoncé la clôture d'un financement à hauteur de 94 millions de dollars. La transaction a été financée par Summit Ridge Capital Partners. Panorama Capital Partners a fourni des services de recherche et de conseil dans le cadre de la transaction, et y a participé en tant que co-investisseur.

Ce financement permet à CMM de recomposer sa structure d'actionnaires et d'élargir sa flotte. Dans le cadre de cette expansion, CMM construira au Brésil des plates-formes de ravitaillement innovantes fonctionnant à l'éthanol. Il s'agit d'une nouvelle utilisation de l'éthanol comme carburant dans un secteur qui a un besoin urgent de décarbonisation et qui positionnera CMM en tant que leader mondial des opérations maritimes durables sur le plan environnemental.

« Summit Ridge est fière de soutenir l'approche innovante de CMM en matière de logistique maritime, a déclaré Christopher Park, PDG de Summit Ridge. « Cet investissement stratégique reflète notre engagement permanent en faveur de la gestion de l'environnement et notre foi dans le transport maritime brésilien et dans le potentiel économique des solutions énergétiques durables. »

« Nous sommes ravis de nous associer à Summit Ridge et à Panorama dans cette aventure transformatrice, a déclaré Christophe Vancauwenbergh, PDG de CMM. « Ce financement renforce non seulement notre structure de capital, mais accélère considérablement notre transition vers une flotte durable, offrant à la fois des avantages environnementaux et économiques à l'échelle mondiale. »

Stephanos Velissaropoulos, partenaire fondateur de Panorama Capital Partners, a déclaré : « Notre participation à cette transaction souligne notre volonté de conseiller et d'investir dans les infrastructures et les technologies durables. L'initiative de CMM de déployer des navires fonctionnant à l'éthanol change la donne pour l'industrie maritime et représente une avancée substantielle dans les opérations maritimes respectueuses de l'environnement. »

À propos de la Compagnie Maritime Monegasque

La Compagnie Maritime Monegasque (CMM) est une société de premier plan qui fournit des solutions innovantes au marché brésilien des navires de soutien offshore avec une flotte parmi les plus modernes du Brésil. Engagée dans des pratiques durables, CMM est pionnière dans l'adoption de navires fonctionnant à l'éthanol afin de réduire l'impact sur l'environnement.

À propos de Summit Ridge Capital Partners

Summit Ridge Capital Partners est un important gestionnaire de crédit alternatif et fournisseur de solutions de capital en Amérique latine. Sur la base d'une recherche fondamentale et de terrain, Summit Ridge cherche à construire des portefeuilles d'investissements à forte conviction offrant un rendement élevé et des rendements ajustés au risque supérieurs, en utilisant des structures juridiques ad hoc solides pour maximiser la protection contre les baisses.

À propos de Panorama Capital Partners

Panorama Capital Partners est une banque d'affaires de premier plan en Amérique latine, spécialisée dans le développement durable des ressources naturelles. Avec des bureaux dans trois marchés clés d'Amérique latine, Panorama offre des services experts de levée de capitaux et de conseil aux fonds de gestion d'actifs et aux clients stratégiques. La solidité du portefeuille de Panorama et ses stratégies de croissance ciblées lui permettent d'assurer l'excellence opérationnelle et la réussite à long terme de ses partenaires.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

[email protected]

8 mai 2024 à 11:06

Communiqué envoyé leet diffusé par :