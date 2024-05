Les taux d'intérêt touchent durement les acheteurs d'habitations et les personnes qui renouvellent leur prêt : Enquête de la SCHL auprès des emprunteurs hypothécaires





OTTAWA, ON, le 8 mai 2024 /CNW/ - La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) a publié aujourd'hui les résultats de son Enquête 2024 auprès des emprunteurs hypothécaires. Les résultats montrent que l'abordabilité et la hausse des taux d'intérêt continuent d'être parmi les facteurs qui touchent le plus les emprunteurs hypothécaires.

En janvier 2024, la SCHL a sondé près de 4 000 personnes ayant récemment fait une transaction hypothécaire au Canada. Ces personnes avaient renouvelé ou refinancé un prêt hypothécaire, ou ont acheté une propriété au cours des 18 derniers mois. L'enquête a pour but d'obtenir des renseignements clés sur l'état actuel de l'accession à la propriété, les prêts hypothécaires et les attentes et expériences des emprunteurs hypothécaires.

Pendant la période de 18 mois visée par l'enquête, les taux d'intérêt ont touché des niveaux inégalés depuis de nombreuses années. Parmi les répondants qui ont acheté une propriété 22 % ont indiqué qu'ils avaient devancé leur achat en raison de la hausse des taux d'intérêt. À l'inverse, 13 % ont indiqué avoir reporté l'achat de leur propriété- près de trois fois plus qu'en 2023. Les acheteurs d'une première maison (18 %) et les nouveaux arrivants (26 %) étaient les plus susceptibles d'avoir reporté leur achat. Beaucoup plus d'emprunteurs hypothécaires ont été touchés par la hausse des taux d'intérêt (65 %, par rapport à 50 % dans l'enquête de 2023).

Les acheteurs ont dû épargner pendant 4,2 ans en moyenne pour leur mise de fonds, et 30 % des acheteurs ont reçu un don en argent. Cette année, pour la première fois, nous avons examiné les conditions de vie et les ententes de copropriété des répondants. Les résultats indiquent que 12 % de tous les répondants ont partagé l'achat de leur maison avec un colocataire ou un adulte de leur famille qui n'était pas leur conjoint.

Parmi les répondants qui ont refinancé un prêt hypothécaire, 33 % ont dit l'avoir fait surtout pour améliorer ou rénover leur propriété. C'est davantage que les 23 % de répondants qui ont cité, comme principale raison, la consolidation de leur dette. Plus précisément, 12 % des emprunteurs qui ont refinancé leur prêt ont déclaré avoir ajouté un logement accessoire dans leur propriété L'amélioration de l'efficacité énergétique figurait au troisième rang des raisons invoquées par les répondants ayant rénové leur propriété. Plus de la moitié des coûts de rénovation ont servi à accroître l'efficacité énergétique. Par ailleurs, parmi les propriétaires-occupants qui ont réalisé des rénovations écoénergétiques, 93 % étaient satisfaits des résultats de leurs travaux et 68 % ont vu leurs factures d'énergie diminuer.

« L'abordabilité du logement et les taux d'intérêt demeurent des enjeux préoccupants pour ceux qui cherchent à s'acheter une maison au Canada. Nous constatons que les emprunteurs ainsi que les conseillers en prêts hypothécaires qui sont à leur service, travaillent fort pour trouver des solutions viables aux problèmes de financement Parmi celles-ci, mentionnons les ententes de copropriété et le refinancement de prêts pour faire des rénovations. Nous observons également une forte hausse du financement des améliorations écoénergétiques, ce qui apportera des avantages tant immédiats qu'à long terme aux propriétaires-occupants et à leurs collectivités. »

Dans l'ensemble, le marché hypothécaire canadien en 2024 était semblable à ce qu'il était en 2023.





L'enquête indique que 15 % des gens au Canada ont contracté un prêt hypothécaire au cours des 18 mois précédant l'enquête (contre 16 % en 2023). Parmi les personnes ayant fait une transaction hypothécaire, 62 % ont renouvelé leur prêt (comparativement à 58 % en 2023), 19 % ont refinancé un prêt existant (comme en 2023) et 18 % étaient des acheteurs (comparativement à 23 % en 2023).





Près des deux tiers (65 %) des propriétaires-occupants s'attendaient à ce que la valeur de leur propriété augmente au cours des 12 mois suivants. Il s'agit d'une hausse par rapport au taux de 55 % enregistré en 2023.





Parmi les 30 % d'acheteurs qui ont reçu un don en argent pour les aider à acheter leur maison 32 % ont déclaré qu'ils n'auraient pas été en mesure d'en acheter une qui répond à leurs besoins sans cet argent. Le taux a baissé, puisqu'il était de 37 % en 2023.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des renseignements impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays.

