Fonds régions et ruralité - Près de 550 000 $ pour le développement de la municipalité de L'Île-d'Anticosti





L'ÎLE-D'ANTICOSTI, QC, le 8 mai 2024 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, la ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis, Mme Kateri Champagne Jourdain, la préfète de la MRC de Minganie, Mme Meggie Richard, et la mairesse de L'Île-d'Anticosti, Mme Hélène Boulanger, annoncent qu'une somme de 546 000 $ est consacrée à la concrétisation d'une entente sectorielle de développement visant le renforcement du développement territorial de la municipalité de L'Île-d'Anticosti et de la MRC de Minganie.

Un fonds d'aide sera ainsi créé pour soutenir la Municipalité et la MRC dans la coordination et la planification de leur développement territorial. Les besoins et les défis à relever seront documentés afin de mieux déterminer les actions à mettre en oeuvre pour y répondre. En lien avec leur réalisation, de l'accompagnement sera d'ailleurs offert à la Municipalité.

Citations :

« Notre gouvernement est fier de participer à cette entente, car elle établira des partenariats entre les différents collaborateurs gouvernementaux, municipaux et associatifs. Ceux-ci faciliteront la mise en place d'initiatives en lien avec les priorités de L'Île-d'Anticosti. Et, au bout du compte, c'est toute la communauté qui en profitera! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Ce nouveau fonds permettra d'appuyer L'Île-d'Anticosti dans son développement. Le coup de pouce offert sera des plus positifs! Ça permettra d'aider l'équipe de la Municipalité à dresser un portrait de ses besoins et de ses défis, et à mettre en place des projets porteurs, dans le contexte de la reconnaissance de l'UNESCO. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis

« Le joyau qu'est Anticosti, maintenant site du patrimoine mondial de l'UNESCO, contribue grandement au rayonnement de notre région. C'est donc avec fierté que l'ensemble de la Côte-Nord s'unit à la Minganie pour participer à la mise en place des bases nécessaires au développement de la municipalité de L'Île-d'Anticosti et à l'émergence de nombreux projets structurants. »

Meggie Richard, préfète de la MRC de Minganie, présidente de l'Assemblée des MRC de la Côte-Nord et présidente du comité régional de sélection de projets du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité

« Nous remercions la ministre et la MRC pour la conclusion de cette entente qui, pour nous, est aussi une reconnaissance implicite du contexte particulier dans lequel évolue notre municipalité. Nous avons une responsabilité commune de saisir l'occasion historique d'assurer un développement cohérent et durable du territoire de l'île d'Anticosti, et cette entente sectorielle nous permettra d'en jeter les bases. »

Hélène Boulanger, mairesse de L'Île-d'Anticosti

Faits saillants :

La participation financière du MAMH s'élèvera à 450 000 $. Elle s'inscrit dans le cadre du volet 1 - Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité.

La MRC de Minganie accordera 90 000 $ à l'entente et, pour sa part, la Municipalité y octroiera 6 000 $.

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

8 mai 2024 à 09:08

