JUNO | OMEGA NOMME JEAN-GUY GOULET AU POSTE DE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL





Juno | Omega annonce la nomination de Jean-Guy Goulet, un dirigeant au parcours jalonné de succès dans l'industrie pharmaceutique générique canadienne, au poste de président-directeur général.

MONTRÉAL, le 8 mai 2024 /CNW/ - Le conseil d'administration de Juno Pharmaceuticals Corporation est heureux d'annoncer la nomination de Jean-Guy Goulet au poste de président-directeur général.

Possédant plus de 35 ans d'expérience dans l'industrie pharmaceutique, à diriger des activités au Canada et à l'étranger, Jean-Guy est un dirigeant efficace et motivé dont les organisations ont toujours surpassé les attentes dans l'industrie des produits pharmaceutiques génériques. Le fil conducteur de sa carrière réside dans sa capacité à canaliser les forces de ses équipes de vente, d'exploitation et de logistique sur des objectifs communs afin d'offrir des niveaux de service exceptionnels aux clients, des résultats remarquables aux actionnaires, ainsi que des possibilités de croissance sans précédent à ses collègues.

« Je suis honoré de rejoindre une autre grande entreprise canadienne qui possède des ambitions de croissance nationale et internationale », a déclaré Jean-Guy. « Je crois profondément en la valeur de la transformation locale pour l'écosystème pharmaceutique canadien et je me réjouis de travailler avec des équipes extraordinaires à Montréal et à Toronto pour propulser Juno | Omega à un tout autre niveau. »

La nomination de Jean-Guy reflète l'engagement de Juno | Omega à déployer ses principales forces en vue d'atteindre son plein potentiel en tant qu'organisation. Sa vaste expérience, son style de leadership participatif, ainsi que sa capacité à créer une culture et une identité solides aideront l'entreprise à cheminer sur la voie du succès.

« Nous sommes ravis d'accueillir Jean-Guy au sein de notre équipe de direction en tant que PDG », a déclaré Ian Jacobson, président du conseil d'administration de Juno Pharmaceuticals Corporation. « Son leadership, son expérience éprouvée et son vaste réseau, tant au Canada qu'à l'étranger, contribueront de manière significative à la réalisation de notre vision ambitieuse pour l'entreprise. »

À propos de Juno | Omega

Juno Pharmaceuticals Corporation est un leader dans la commercialisation de produits pharmaceutiques spécialisés qui possède Laboratoires Omega Ltée, l'un des plus grands fabricants nationaux de produits pharmaceutiques injectables spécialisés. Juno | Omega figure parmi les entreprises les plus importantes au Canada qui possèdent des capacités locales de fabrication dans le domaine des spécialités pharmaceutiques génériques injectables. Grâce à sa transformation locale et ses partenariats internationaux, Juno | Omega améliore l'approvisionnement en médicaments de haute qualité dans de nombreux domaines thérapeutiques. En prévoyant d'introduire plus de 100 nouveaux produits au cours des années à venir, Juno | Omega est en voie de s'établir comme l'entreprise pharmaceutique spécialisée à la croissance la plus rapide au Canada.

SOURCE Juno Pharmaceuticals

8 mai 2024 à 09:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :